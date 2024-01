Cet architecte d’intérieur vient de prouver que le plâtre est de retour

Une finition en plâtre confère à un espace des détails texturés et une atmosphère intemporelle, et le look est plus frais que jamais. Bien que les murs et les plafonds en plâtre existent depuis très longtemps, les concepteurs trouvent constamment de nouvelles utilisations intéressantes pour ce matériau.

La designer Marie Flanigan, fondatrice de Marie Flanigan Interiors, basée au Texas, vient de partager ses trois principales utilisations de la finition – et elles vont bien au-delà de la décoration murale. Voici comment elle améliore les schémas de conception avec le matériau et ce que d’autres architectes d’intérieur suggèrent pour introduire le plâtre dans votre propre maison.

Dans la vidéo de Marie sur le plâtre, elle note que ce matériau est « à la mode » – raison de plus pour moderniser votre maison avec des détails en plâtre.

Même si elle affirme que le plâtre a tendance à mieux fonctionner dans les pièces qui ont déjà une atmosphère organique, la finition a le potentiel d’améliorer un espace intérieur de n’importe quel style.

« Associer du plâtre à des poutres récupérées ressemble à une association très authentique, donnant à la maison un sentiment d’authenticité même dans une nouvelle construction », explique Marie.

Ce sont les trois conseils partagés par Marie pour intégrer des détails en plâtre dans votre maison, quel que soit votre style de décoration intérieure.

Marie Flanigan Navigation par liens sociaux Designer d’intérieur, fondatrice de Marie Flanigan Interiors Marie Flanigan est une décoratrice d’intérieur primée dont la passion et les réalisations en matière de design l’ont positionnée parmi les meilleures du pays. Elle est une architecte de formation et de pratique classique, et son style caractéristique est évident à travers l’utilisation sophistiquée de la couleur, de la texture et de la lumière. Chaque maison qu’elle conçoit reçoit sa signature personnelle d’élégance intemporelle et de simplicité innovante.

Des murs

(Crédit image : Julie Soefer / Marie Flanigan Interiors)

Marie commence la vidéo par l’endroit en plâtre que nous connaissons tous le plus : les murs. Mais si le placement est attendu, le type de plâtre préféré par le concepteur ne l’est pas.

« La plupart des gens ont entendu parler du plâtre vénitien. Nous utilisons un produit appelé Diamond plâtre, et c’est juste un produit que vous appliquez sur des plaques de plâtre qui donne de la profondeur et de la couleur, ainsi qu’un léger éclat”, dit-elle dans la vidéo.

Marie raconte Maisons et jardins que le plâtre Diamond offre une « subtilité et un éclat » que le plâtre vénitien n’offre pas toujours : « Le plâtre Diamond semble plus vieux, plus sobre et organique. Le plâtre vénitien a son heure de gloire, mais il est généralement trop glamour et trop brillant pour les maisons que je conçois », dit-elle.

Dans l’ensemble, la texture et la profondeur apportées par le plâtre ont fait de ce matériau un matériau incontournable. Marie Flanigan Intérieurs. En fait, Marie affirme que l’entreprise opte pour les murs en plâtre plus que pour toute autre utilisation de ce matériau.

« Les murs en plâtre ajoutent une belle texture à n’importe quel espace, en particulier lorsque vous épaississez les ouvertures, donnant ainsi plus de masse et de poids à la pièce. Cela délimite magnifiquement les espaces », dit-elle.

Comptoirs

(Crédit image : Julie Soefer / Marie Flanigan Interiors)

L’utilisation de plâtre pour les surfaces solides comme les comptoirs est un autre favori de Marie, illustré ci-dessus dans cette salle de bain aux tons neutres. Le plâtre Tadelakt, un type imperméable originaire du Maroc, recouvre les murs et les comptoirs, offrant un éclat à la fois épuré et complexe. Dans la vidéo, Marie dit qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la cassabilité.

« Même si cela semble vraiment délicat, il est en réalité plus dur que le béton et donne à votre pièce un aspect presque semblable à celui de la pierre. Nous l’utilisons également pour les manteaux de cheminée et différents éléments architecturaux”, explique Marie dans le message.

Lorsqu’il s’agit de créer une palette de couleurs, Marie suggère de personnaliser votre finition en plâtre. De cette façon, le matériau s’intégrera parfaitement au reste de la conception de votre maison : « Nous teintons le plâtre pour qu’il soit assorti à nos blancs préférés, qui comprennent souvent Villa grecque, Colombe blanche et Nuage Blanc,’ elle dit.

Artem Kropvinsky, architecte d’intérieur et fondateur de Arsightaffirme que le plâtre teinté est une nouvelle tendance qu’il a remarquée sur le marché du matériau.

«Il s’adapte à l’éclairage et crée ainsi des murs fleuris aux couleurs changeantes au cours de la journée», dit-il.

Artem Kropvinsky Navigation par liens sociaux Architecte d’intérieur et fondateur d’Arsight Basé à New York, Artem Kropovinsky, fondateur d’Arsight, possède une décennie d’expérience vaste et considérable en matière de conception mondiale. Donnant la priorité au minimalisme, à la durabilité et à l’authenticité, Artem, aux côtés de son équipe de professionnels, travaille sur des projets aux États-Unis et dans le monde.

Petits objets

(Crédit image : Julie Soefer / Marie Flanigan Interiors)

Dans la dernière partie de la vidéo, Marie partage sa façon préférée actuelle d’intégrer le plâtre dans un projet de conception – et le secret réside dans les détails.

« Nous aimons donner aux petits objets un aspect plâtré, ce qui peut être obtenu avec un produit de type peinture épaisse. Mon préféré récent est le plâtrage de tringles à rideaux, de cadres de miroirs et d’œuvres d’art », explique Marie dans la vidéo.

Pour donner aux petits accessoires un aspect enduit de plâtre, Marie dit qu’elle opte souvent pour une finition semblable à de la peinture plutôt que pour le « processus plus fastidieux » du vrai plâtre, qui consiste à superposer neuf couches de matériau les unes sur les autres.

Tanya Stone, architecte d’intérieur et fondatrice de Tanya Stone Intérieursconvient que les meubles en plâtre sont un ajout bienvenu à presque n’importe quel espace, notant leur adaptabilité et leur faible coût.

« Les couleurs, textures et tons captivants des meubles en plâtre ressemblent à une danse et à un chant, créant ainsi des pièces personnalisées spécialement adaptées à des espaces spécifiques. Malgré la perception de coûts élevés, avec une bonne exécution, les meubles en plâtre peuvent étonnamment être plus abordables que prévu. La combinaison de polyvalence et de durabilité rend la fabrication de meubles uniques en plâtre vraiment spéciale », dit-elle.

Pierre Tanya Navigation par liens sociaux Designer d’intérieur et fondatrice de Tanya Stone Interiors Tanya Stone est la fondatrice et designer principale de Tanya Stone Interiors, une entreprise renommée qui conçoit des espaces résidentiels et commerciaux, ainsi que des meubles sur mesure.

Murale 4 pièces à peindre et à coller en plâtre vénitien Allon

Comment redonner au plâtre un aspect frais pour 2024

Si vous souhaitez rafraîchir votre maison en cette nouvelle année, Marie suggère d’utiliser une palette de couleurs aux teintes profondes et sombres.

« Les tons profonds des bijoux donnent une belle finition en plâtre. N’ayez pas peur de devenir sombre”, dit-elle

Une autre utilisation tendance du plâtre est le Tadelakt, parfait pour les zones humides comme les douches, les baignoires et les dosserets de cuisine, dit-elle : « Le Tadelakt aide à ce que les transitions de plâtre se fondent parfaitement entre les espaces, bien qu’il s’agisse d’un produit différent », explique Marie.

Malgré le large éventail d’utilisations potentielles du plâtre, Marie note quelques applications qui peuvent empêcher les propriétaires de réaliser le schéma de conception qu’ils recherchent.

« Étant donné que le plâtre ajoute un poids visuel à un espace, évitez-le lorsque vous souhaitez que les murs aient une sensation de légèreté ou d’air. J’éviterais également le plâtre dans les espaces riches en textures”, dit-elle.

Il est clair que le plâtre est de retour, et avec une telle diversité d’utilisations inventives. Que vous finissiez vos meubles avec une couche de plâtre élégante ou que vous optiez pour une transformation complète des murs, cette transformation texturale rehaussera à coup sûr le style de votre décoration intérieure.