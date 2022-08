Cet arbre généalogique Targaryen révèle les parents de Jon Snow – et met en place la Maison du Dragon de HBO

Note de l’éditeur, 19 août 2022 : Cette pièce a été publiée pour la première fois en 2016 et mise à jour après la finale de la saison sept de Jeu des trônes. Cliquez ici pour en savoir plus sur le lien entre l’arbre généalogique des Targaryen et la nouvelle série préquelle de HBO Maison du Dragon.

Dans Jeu des trônes‘ finale de la saison sept, Jon Snow et Daenerys Targaryen ont finalement consommé leur passion à combustion lente – même si la confirmation de la finale de la saison six de l’équation “R + L = J” entourant la filiation de Jon rend leur amour incestueux entre tante et neveu.

La finale a également révélé que le vrai nom de Jon Snow est Aegon Targaryen – une tournure qui aurait pu dérouter les lecteurs des livres Jeu des trônes est basé sur, puisque c’est aussi le nom du demi-frère mort depuis longtemps de Jon. On connaît au moins ce demi-frère existait dans l’univers de la série, car Oberyn Martell a combattu la Montagne en partie pour venger sa mort et la mort de sa sœur. Il n’est pas clair, cependant, s’il s’appelait toujours Aegon.

Confus? C’est compréhensible. Pour savoir pourquoi Lyanna Stark aurait pu vouloir nommer son fils Aegon avec son dernier souffle, vous pourriez avoir besoin d’un cours de recyclage sur l’immense dynastie Targaryen – la famille qui a régné pendant trois siècles sur tout Westeros. Et si vous avez du mal à vous rappeler quel rôle l’Aegon original, l’homonyme de Jon, a joué dans cette litanie de noms, vous avez de la chance : un fan artiste entreprenant a dessiné tout l’arbre généalogique de la maison Targaryen, et les résultats sont aussi instructifs que elles sont magnifiques.

Le travail de Maryon B., utilisatrice de DeviantArtist, est une magnifique interprétation de la dynastie compliquée et autrefois puissante des Targaryen qui se double d’un rappel pratique de la place de Jon Snow dans tout cela (cliquez ici pour la version en taille réelle) :

Maryon est une artiste indépendante et développeuse de jeux vidéo française de 28 ans qui vit actuellement à Helsinki. Elle est aussi une inconditionnelle Jeu des trônes fan, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a illustré toute la lignée de la maison Targaryen (maison d’une Daenerys, mère des dragons) de George RR Martin Une chanson de glace et de feu série de romans — même si, comme elle le dit dans sa description du projet sur DeviantArt, “JE N’AIME MÊME PAS LA MAISON TARGARYEN POURQUOI AI-JE FAIT CELA[?]”

“En fait, j’ai commencé l’arbre par dépit parce que toutes leurs descriptions (et représentations de fans) les font se ressembler – de beaux yeux aux cheveux argentés et violets”, a-t-elle déclaré à Vox par e-mail en 2016, après avoir d’abord dessiné l’arbre, “et ça m’a frustré de les voir comme des clones d’elfes.”

La frustration de Maryon est compréhensible. Les Targaryen sont bien plus que de jolies blondes avec de gros animaux de compagnie, et leur dynastie alambiquée a de vastes répercussions sur le présent et l’avenir de Westeros.

Le nom “Aegon” évoque les hommes qui ont uni tout Westeros – jusqu’à ce que le père de Jon Snow aide par inadvertance à briser le royaume

Comme Jeu des trônes les fans ont entendu maintes et maintes fois, la puissante famille Targaryen a unifié les Sept Royaumes. C’est principalement grâce à la première Aegon Targaryen, connu sous le nom d’Aegon le Conquérant. Plusieurs autres Aegon ont suivi, y compris le sage et gentil Aegon V, mieux connu des fans de livres sous le nom de “Egg” de Martin’s. Dunk et oeuf romans préquels.

Mais bien qu’Egg ait stabilisé le pays et régné sur un hiver rigoureux, la fin de son règne n’a pas été exactement le point culminant de sa carrière. Et malheureusement pour Westeros, le petit-fils d’Aegon V était le “Mad King”, Aerys II, mieux connu sous le nom de père décédé de Daenerys.

Le fils d’Aerys, Rhaegar Targaryen – le frère de Daenerys, le prince héritier et héritier du trône, que nous connaissons maintenant aussi comme le père de Jon Snow – est tombé amoureux de Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark, même s’il était déjà marié à Elia Martell. Autre complication : Lyanna était déjà fiancée à Robert Baratheon.

Jeu des trônes la saison sept a révélé un nouveau contexte crucial à cette histoire: nous savons maintenant que Rhaegar a secrètement fait annuler son mariage avec Elia afin qu’il puisse épouser Lyanna Stark quelque temps avant sa mort et la naissance de leur fils. Mais Robert croyait (ou voulait croire) que Rhaegar avait kidnappé et violé Lyanna – et le conflit qui en a résulté a abouti à une fin horrible de la paix entre les familles, alors que le roi fou a brûlé vif le père de Lyanna, Rickard Stark, pendant que son frère Brandon regardait. . Cela a conduit à un soulèvement connu sous le nom de Rébellion de Robert, au cours duquel les Baratheons ont rejoint la Maison Stark pour combattre et finalement renverser les Targaryen.

C’est pendant la rébellion de Robert que Robert a vaincu Rhaegar au combat. Après la mort de Rhaegar, le redoutable homme de main de Robert, Gregor Clegane, a assassiné la femme de Rhaegar – ou, comme nous le savons maintenant, son ex-femme – Elia Martell, et les deux jeunes enfants de Rhaegar, Aegon et Rhaenys. La finale de la saison sept a révélé que peu de temps après, Lyanna a dit à Ned Stark que son enfant, le dernier fils restant de Rhaegar, s’appelait également Aegon.

Jon Snow remplira-t-il la réputation du nom d’Aegon le Conquérant et d’Aegon V ? Compte tenu de toute la violence et des conflits qui ont conduit à sa naissance, nous ne pouvons qu’espérer.

Si vous pensez que cette partie de l’héritage Targaryen est déroutante, attendez de voir toute la lignée

L’arbre généalogique complet des Targaryen contient plus de 100 personnages et couvre 16 générations d’histoire entièrement fictive.

Voici un aperçu d’un seul personnage de cette vaste tapisserie: le deuxième Rhaenys Targaryen. Connue dans les annales de l’histoire de Westeros comme la “reine qui n’a jamais existé”, Rhaenys était une chevaucheuse de dragons dont la prétention au trône a été abandonnée en faveur de son frère. Elle a épousé Corlys Velaryon et est morte en combattant à dos de dragon à l’âge de 52 ans :

L’arrière-grand-mère de Rhaenys était Alyssa Velaryon, qui a rejoint la dynastie Targaryen en épousant Aenys I, un homme politiquement rusé qui a pris le trône au milieu d’un grand bouleversement. Ils ont eu six enfants avant qu’Aenys ne soit tuée et qu’Alyssa ne soit prise en otage par le demi-frère de son mari, Maegor. (Et à partir de là, les choses deviennent vraiment compliqué.)

Plus bas dans l’arbre généalogique, il y a la maison Blackfyre, une maison illégitime sanctionnée par le roi avide Aegon Targaryen IV, qui est généralement considéré comme le pire roi de tous les temps. Sa décision de légitimer tous les enfants bâtards qu’il a engendrés avec ses nombreuses maîtresses – annoncée depuis son lit de mort – a déclenché cinq générations de batailles pour le trône connues sous le nom de Blackfyre Rebellions.

Maryon dit qu’elle est entrée chez Martin Chant de glace et de feu romans et écrits connexes pendant la longue pause entre les saisons deux et trois de Jeu des trônes. Elle a commencé le projet d’arbre généalogique Targaryen plus ou moins par accident après avoir dessiné Baelor Breakspear et Maekar, des personnages qui occupent une place prépondérante dans Contes de Dunk et Eggla collection susmentionnée de romans connexes de Martin se déroulant dans le Chant de glace et de feu univers. Naturellement, le projet s’est envolé :

[I]Cela m’a intéressé à leurs ancêtres, alors j’ai travaillé à partir de là. Au début, je n’aurais jamais pensé faire tout le tas, mais c’est quand j’ai réalisé que j’étais déjà à mi-chemin rien qu’en faisant les descendants de Maekar que j’ai cédé : ” Tant que j’y suis, autant faire le reste… “

Maryon dit que le projet s’est avéré être “un exercice artistique très difficile, pour continuer à proposer une variété de visages tout en conservant les mêmes caractéristiques” cheveux argentés-yeux violets “et certaines similitudes génétiques”.

“J’ai dû trouver l’inspiration et étudier les visages de personnes réelles, j’ai donc beaucoup appris depuis que j’ai commencé.”

Surtout, un regard sur l’arbre généalogique complet révèle à quelle fréquence et avec quelle stratégie les Targaryen ont assuré l’avenir de leur lignée en se mariant avec d’autres familles puissantes comme les Martell, les Baratheon et les Velaryon, tout autant de personnages de l’histoire du monde réel. ai fait. Et quand Maryon a eu fini, elle dit qu’elle était devenue plus attachée aux Targaryen qu’elle ne l’était quand elle a commencé :

“[I]À la fin, cela m’a fait beaucoup plus apprécier la maison Targaryen puisque maintenant je partage une histoire personnelle avec chacun d’eux, et je suggérerais à tous ceux qui aiment Jeu des trônes être curieux à leur sujet parce qu’ils ont beaucoup d’histoires à raconter.”

Vous pouvez voir ces extraits et bien d’autres extraits de l’arbre généalogique des Targaryen, ainsi que d’autres Jeu des trônes portraits, sur la page DeviantArt de Maryon. Elle a déclaré qu’elle espérait éventuellement produire une version imprimée de l’arbre généalogique complet, mais entre-temps, elle a fait quelques travaux plus compliqués. Jeu des trônes projets, y compris un ensemble de cartes de tarot Major Arcana.