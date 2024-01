Cet appareil photo met 1 000 ans pour capturer une seule photo : ScienceAlert

Un philosophe expérimental de l’Université d’Arizona a mis au point ce qu’il appelle la Millennium Camera : un appareil conçu pour prendre une seule image du paysage de Tucson, en Arizona, sur une période de mille ans.

Le créateur Jonathon Keats dit qu’il souhaite que la Millennium Camera suscite une réflexion plus profonde sur le passé, le présent et l’avenir de l’humanité – et sur ce à quoi pourrait ressembler notre société au moment où nous entrerons dans le 31e siècle.

“La plupart des gens ont une vision assez sombre de ce qui nous attend.” dit Keats. “Il est facile d’imaginer que les gens dans 1 000 ans pourraient voir une version de Tucson bien pire que ce que nous voyons aujourd’hui, mais le fait que nous puissions l’imaginer n’est pas une mauvaise chose.”

“C’est en fait une bonne chose, car si nous pouvons imaginer cela, nous pouvons également imaginer ce qui pourrait arriver, et cela pourrait donc nous motiver à agir pour façonner notre avenir.”

La caméra comprend un poteau en acier surmonté d’un cylindre en cuivre. Lorsque la lumière pénètre dans le cylindre, elle passe à travers un trou de la taille d’une épingle dans une fine feuille d’or 24 carats, puis sur une surface traitée avec un pigment de peinture à l’huile appelé rose de garance.

Keats ne pouvait que faire une supposition éclairée sur le type de matériau qui changerait suffisamment progressivement au cours des siècles pour laisser une image reconnaissable, mais il espère que la décoloration du pigment rose garance au cours des cycles répétés de la lumière du jour fera l’affaire.

Situé à proximité d’un sentier de randonnée sur Colline Tumamocsurplombant Tucson, la caméra est accompagnée d’une affiche qui encourage les passants à réfléchir à ce que pourrait nous réserver le prochain millénaire.

Lorsque l’image sera enfin révélée, les parties les plus statiques du paysage paraîtront les plus claires, tandis que les zones qui ont régulièrement changé prendront des formes plus fantomatiques.

Il est fort probable que les contours du paysage naturel soient fortement imprimés, tandis que le nombre et la conception des bâtiments photographiés changeront au fil des siècles – même si le projet de caméra est neutre en termes de prospective.

“La caméra ne fait en aucun cas une déclaration sur le développement, sur la manière dont nous devrions construire la ville ou non”, dit Keats. “Il est là pour nous inviter à poser des questions, à engager une conversation et à inviter le point de vue des générations futures dans le sens où ils sont dans nos esprits.”

Il est difficile d’imaginer à quoi ressemblera la vie dans mille ans, même s’il s’agit d’une expérience de pensée intéressante. Si l’on remonte un millénaire en arrière, nous étions encore au Moyen Âge, livrant nos batailles à l’épée et à la hache.

D’ici mille ans, le changement climatique, la technologie de l’IA et de nombreux autres facteurs auront sans aucun doute changé notre monde d’une manière qui le rendra très différent de celui d’aujourd’hui.

Keats admet qu’il y a « tellement de raisons » pour lesquelles la caméra Millennium pourrait ne pas fonctionner comme prévu : personne n’a construit une caméra comme celle-ci auparavant, et elle pourrait même être supprimée par les générations futures. Cependant, l’intention est de le maintenir en service jusqu’en 3023.

“Si nous ouvrons entre-temps, cela diminue l’imagination que nous devons faire”, dit Keats.