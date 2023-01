Cet appareil intelligent va dans vos toilettes pour une analyse d’urine à domicile

Il sera bientôt possible d’effectuer des analyses d’urine poussées et personnalisées à domicile, grâce à un petit module connecté qui se loge à l’intérieur de la cuvette des toilettes, dévoilé en exclusivité au CES 2023. Les résultats seront disponibles sur le smartphone de l’utilisateur, via une application d’accompagnement.

Withings, spécialiste de la santé intelligente, innove une fois de plus avec cet outil d’analyse d’urine à domicile. Selon qui l’utilise, ce processus unique, appelé U-Scan, peut aider les gens à prendre soin de leur santé nutritionnelle ou à suivre leur cycle menstruel, par exemple.

Le module qui va dans les toilettes se présente sous la forme d’un appareil de 9 cm de diamètre, équipé de cartouches de test interchangeables mesurant différents biomarqueurs. L’appareil est synchronisé avec l’application Health Mate, qui fournit les résultats d’analyse.

En pratique, l’urine s’écoule vers un point de collecte où l’activation automatique d’une pompe amène un échantillon dans une petite capsule de test où la réaction chimique est lue par un capteur optique. A la fin de chaque mesure, le liquide restant est bien sûr purgé, et le système est automatiquement nettoyé après chaque rinçage. De plus, U-Scan peut identifier les utilisateurs grâce à des capteurs radar à faible énergie intégrés dans le lecteur qui détectent la vitesse, la distance et la dispersion du flux d’urine.

La cartouche U-Scan Cycle Sync peut prédire le cycle menstruel et déterminer la fenêtre d’ovulation en fonction de la détection des hormones, ainsi que la surveillance des principaux biomarqueurs d’hydratation et de nutrition et des niveaux de pH. La cartouche U-Scan Nutri Balance analyse les niveaux de pH, de vitamine C et de cétone. Il aidera les utilisateurs à surveiller leur apport métabolique pour optimiser leur hydratation et leur nutrition quotidiennes. Sur le smartphone de l’utilisateur, l’application mobile pourra recommander des entraînements et des recettes pour atteindre les objectifs identifiés. Withings précise évidemment que ces analyses n’ont pas vocation à se substituer à un avis médical professionnel.

Ce projet a nécessité quatre années de recherche et développement, et l’appareil convient à toutes les toilettes (de style occidental).

U-Scan devrait sortir en Europe au printemps 2023, accompagné de ses cartouches de recharge. Un kit de démarrage sera au prix de 499,95 €. Chaque cartouche est conçue pour fournir environ trois mois de mesures.

Au CES de l’année dernière, Withings avait fait sensation en présentant ses balances intelligentes Body Scan capables de calculer la graisse corporelle dans n’importe quelle partie du corps, d’effectuer un électrocardiogramme et même de signaler certaines maladies chroniques en analysant l’activité nerveuse du pied. L’offre élargie de Withings comprend toute une gamme de produits axés sur la santé, des montres hybrides aux balances connectées, en passant par un thermomètre intelligent et un capteur de sommeil.

A noter que des chercheurs américains ont récemment mis au point un système d’analyse des selles qui peut être installé sur les canalisations d’un WC afin de suivre les patients souffrant de troubles intestinaux.

Voir aussi : Les appareils intelligents qui veillent sur votre santé.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)