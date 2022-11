Cet ancien commis à la traite des fourrures sous contrat a laissé bien plus qu’une trace – Shaw Local

Pensez aux mots « commerce de la fourrure » ​​et des visions vous viennent à l’esprit de joyeux voyageurs français pagayant des canots d’écorce de bouleau le long des rivières du nord et à travers des lacs tachetés de soleil tout en chantant des chansons de pagaie enjouées.

Mais cette vision est inexacte concernant le commerce des fourrures tel qu’il se poursuivait dans la région au sud et à l’ouest du lac Michigan alors que l’ère se terminait dans le premier tiers du 19e siècle.

Au début, les explorateurs français et ceux qui se livraient au commerce des fourrures utilisaient des canots de bouleau sur les rivières de l’Illinois en raison à la fois de la coutume et de l’aspect pratique. Les bateliers qui accompagnaient les premiers voyageurs et commerçants connaissaient bien les canots de bouleau, y compris leurs forces et leurs faiblesses. Mais au fur et à mesure que le commerce se poursuivait au XVIIIe siècle, les inconvénients des canots de bouleau ont dépassé de loin les avantages. Le plus grave de ces passifs, bien sûr, était l’absence de bouleaux à papier à des centaines de kilomètres de la région. Et sans une source immédiate d’écorce de bouleau, les réparations majeures aux embarcations endommagées étaient impossibles après l’épuisement des rouleaux d’écorce conservés dans chaque canot à cette fin.

Ainsi, dès la guerre d’indépendance, le commerce et les voyages reposaient de plus en plus sur des bateaux, parfois appelés bateaux Mackinaw, de grandes embarcations en bois à fond plat et à proue et poupe pointues. La construction de bateaux était beaucoup plus facile et nécessitait beaucoup moins de compétences que la fabrication de canots en bouleau, et ils pouvaient transporter presque autant de marchandises. Leurs principaux inconvénients étaient leur poids et leur légèreté, ce qui les rendait beaucoup plus difficiles à manipuler dans les cours d’eau rapides.

Lorsque Gurden Saltonstall Hubbard, 16 ans, rejoint l’American Fur Company en 1818, il accompagne une brigade de 13 bateaux à l’ouest de son domicile d’alors à Montréal (sa famille est originaire du Vermont) jusqu’au dépôt principal de l’entreprise sur l’île Mackinac où les lacs Michigan et Huron se mêlent. La brigade de Hubbard, composée de 13 commis et de 120 voyageurs, a remonté les fleuves Saint-Laurent et Outaouais à travers la baie Georgienne, puis jusqu’à Mackinac, un voyage qui a duré environ une semaine avant deux mois. Dès son arrivée le 4 juillet 1818, Hubbard travailla dans les entrepôts de l’entreprise avant de rejoindre la brigade de l’Illinois lors de son voyage vers le sud en septembre. Les 12 bateaux de la brigade chargés de marchandises de traite atteignirent Fort Dearborn à la pointe sud du lac Michigan vers le 1er novembre, où il rencontra pour la première fois le célèbre commerçant John Kinzie. Après trois jours de repos, la brigade a continué son voyage en remontant la rivière Chicago jusqu’au portage vers le DesPlaines et en descendant cette rivière jusqu’à sa jonction avec la rivière Kankakee, où se forme la rivière Illinois. Ramant vers le sud sur l’Illinois, la brigade atteignit le poste de l’American Fur Company à l’embouchure de Bureau Creek, où le jeune Hubbard fut installé comme commis sous la direction d’un Français nommé Bebeau. Le travail de Hubbard était de tenir les livres pendant que l’illettré Bebeau faisait le commerce avec les Amérindiens locaux.

S’il s’agissait du premier voyage d’Hubbard dans l’Illinois, ce ne serait certainement pas le dernier. Il est arrivé pratiquement au même instant où l’Illinois a obtenu le statut d’État, et où il a peu après fait sa résidence permanente jusqu’à sa mort en 1886.

Le jeune Hubbard s’est avéré une étude rapide dans le commerce des fourrures. Jusqu’en 1823, il passa ses hivers dans des postes de l’Illinois et du Michigan, retournant chaque printemps à Mackinac avec les brigades chargées des riches fourrures récoltées dans le commerce. À Mackinac, il a travaillé comme assistant de William Matthews. Matthews avait été nommé à la tête des opérations de l’American Fur Company dans l’ouest par John Jacob Astor, propriétaire de l’entreprise. En tout, Hubbard a passé sept ans au sein de l’entreprise, passant d’employé sous contrat à associé avant de partir travailler seul dans le métier.

Hubbard s’est vite rendu compte que les jours des grandes brigades de fourrures transportant des marchandises vers le sud et des fourrures vers le nord étaient comptés. Au lieu de compter sur le transport par eau après s’être lancé seul, il a commencé à envoyer des marchandises commerciales par voie terrestre par train de meute. En 1827, Hubbard acheta les activités de l’American Fur Company dans la région de l’Illinois et passa immédiatement au commerce terrestre, sabordant les vénérables bateaux de la compagnie dans le bras sud de la rivière Chicago. Il a établi un sentier de Chicago au sud jusqu’à l’embouchure de la rivière Wabash, avec des postes de traite espacés de 30 à 50 milles. La première caravane commerciale de 50 chevaux de bât chargés de marchandises ouvrit la voie en 1827. Danville, à mi-chemin, était le principal dépôt de commerce de fourrures intérieur de Hubbard sur la piste. Sa route commerciale devint bientôt connue sous le nom de Hubbard’s Trace. Également connue sous le nom de Vincennes Road et de State Road, la State Street d’aujourd’hui à Chicago est un rappel vivant de l’époque où la ville était la plaque tournante du commerce des fourrures du Nord-Ouest.

Bien que le commerce des fourrures soit en déclin, Hubbard en profite tant qu’il le peut, se diversifiant, avec des routes commerciales traversant la vallée de Fox. En voyageant fréquemment sur chacune des routes commerciales de sa compagnie, il a pu voir à quel point les terres du nord de l’Illinois étaient vraiment riches. C’est probablement pourquoi son nom apparaît fréquemment dans les registres des transactions foncières dans de nombreuses régions à l’ouest de sa base à Chicago, y compris le comté de Kendall, où à un moment ou à un autre, il possédait des milliers d’acres de terres fertiles dans les prairies.

Hubbard a ensuite siégé à l’Assemblée générale de l’Illinois en 1832 et a été nommé à la Commission du canal de l’Illinois et du Michigan en 1835. Toujours actif dans les affaires, il a dirigé l’une des plus grandes usines de conditionnement de viande de Chicago et a siégé aux conseils d’administration de plusieurs sociétés de chemin de fer. En 1860, il soutint fortement la campagne présidentielle d’Abraham Lincoln et servit comme capitaine dans le 88th Illinois Infantry pendant la guerre civile.

Hubbard est mort un citoyen riche et respecté de Chicago. Ce fut toute une carrière pour le commis à la traite des fourrures sous contrat de 16 ans qui arriva dans l’Illinois à l’automne 1818.

• Vous cherchez plus d’histoire locale ? Visite http://historyonthefox.wordpress.com.