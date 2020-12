Connaître une personne que l’on veut épouser est important, mais connaître sa famille et sa culture l’est tout autant. Et si une personne épouse une personne d’un autre pays, cela devient crucial. C’est ce qui concernait un Américain qui sort avec une Indienne et s’apprête à l’épouser.

Il ne veut manquer aucune chance d’impressionner ses parents qu’il rencontrera bientôt. Même si la réunion était prévue pour plus tôt cette année, mais la pandémie a rincé son plan, comme elle l’a fait pour nous tous cette année. Cet homme est avec sa petite amie indienne depuis quatre ans après avoir déménagé aux États-Unis pour ses études. Il cherche maintenant des suggestions et des informations qu’il devrait garder à l’esprit avant de rencontrer ses futurs beaux-parents, si tout se passe bien.

Il s’est rendu sur Reddit pour demander à Indian ce qu’il devait garder à l’esprit avant de rencontrer ses parents.

« Je connais ma fiancée, mais elle a fait un effort concerté pour devenir plus américaine qu’indienne depuis son arrivée aux États-Unis. Donc je ne sais pas grand-chose sur la culture indienne. Que dois-je savoir avant de l’épouser? », A-t-il posté sur Reddit.

Et la section des commentaires à ce sujet est un trésor, les gens se débattent pour lui suggérer des choses.

« Les Indiens en général, et les femmes en particulier, ont une grande place dans leur vie pour la famille. La famille signifie non seulement les parents et les frères et sœurs, mais aussi les beaux-frères, les oncles, les tantes, les cousins, leurs beaux-parents, etc. Pas nécessairement une mauvaise chose mais peut être un choc pour les personnes d’autres cultures. La famille est une grande partie de presque toutes les décisions: l’argent, l’achat d’une voiture ou d’une maison, avoir des enfants, des vacances … (sic) », a écrit (ou averti) un.

« Vous n’épousez pas un homme / une femme indienne, vous épousez toute la tribu flippante », a déclaré un autre et nous ne pouvons être moins d’accord. Le mot résonne dans la section des commentaires de cet article.

Il y a eu aussi quelques commentaires méchants, mais «famille» a été l’appel unanime. Et c’est vrai aussi. Les familles jouent un grand rôle dans la vie de Desis, même si elles ne sont pas aussi exagérées que les drames familiaux de Sooraj Barjatiya.