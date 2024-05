Cet aéroport n’a jamais perdu un sac. Pour un chef de service, c’est avant tout une question de respect : NPR

basculer la légende Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Alors que la saison estivale commence, des milliers de bagages vont disparaître dans les aéroports du monde entier. C’est une évidence à ce stade. Mais pas dans un aéroport japonais en particulier qui fait une déclaration étonnante : il n’a jamais perdu un bagage.

L’aéroport international du Kansai a ouvert ses portes en septembre 1994, sur une île artificielle de la baie d’Osaka, et ses registres indiquent depuis lors qu’il a maintenu une séquence de bagages parfaite.

C’est bien mieux que ce que les États-Unis peuvent prétendre, le Bureau of Transportation Statistics révélant que les vols intérieurs perdent 3 millions de bagages chaque année.

L’aéroport du Kansai dessert la ville d’Osaka et a accueilli près de 14 millions de passagers l’année dernière. Il n’est pas non plus étranger aux distinctions, ayant remporté huit fois le prix international de la meilleure livraison de bagages.

Pour Tsuyoshi Habuta, qui supervise les opérations bagages pour l’une des sociétés de manutention du Kansai, ce record constitue une étape commune.

« Cela demande de la responsabilité et du travail d’équipe, et par conséquent, lorsque l’avion décolle à l’heure, il y a un grand sentiment d’accomplissement », a-t-il déclaré à NPR par l’intermédiaire d’un interprète.

Habuta travaille à l’aéroport du Kansai depuis 17 ans. Il affirme qu’il existe plusieurs niveaux de contrôle pour garantir que les bagages ne disparaissent pas et que son équipe dispose d’un système précis pour organiser les bagages avant le départ du vol.

Pourtant, si vous recherchez un scoop passionnant sur les opérations de bagages du Kansai, vous n’en trouverez probablement pas. L’aéroport insiste sur le fait qu’il n’y a pas de recette secrète.

« Cela serait le résultat des efforts quotidiens et du travail minutieux de toutes les personnes impliquées, y compris les compagnies aériennes et les sociétés de manutention », a déclaré la porte-parole de l’aéroport, Momoka Wakabayashi, dans un courrier électronique. « Nous nous excusons si ce n’est pas une réponse spécifique. »

Pour Habuta, la perspective de perdre ses sacs se résume simplement au bien et au mal. Selon lui, cela ne devrait pas arriver car les bagages sont précieux pour les passagers. Et même si les voyageurs ne le voient pas, il ressent néanmoins un fort engagement envers leur bien-être.

« Ce n’est pas le genre de chose qui est sous les projecteurs. C’est plutôt un rôle dans les coulisses », explique Habuta à propos de son travail, ajoutant qu’il s’est donné pour mission de faire revenir les passagers à l’aéroport.

« Nous travaillons dur pour étudier et en apprendre davantage chaque jour afin de pouvoir rendre les passagers heureux. Je pense vraiment que c’est l’esprit de l’hospitalité japonaise », dit-il.

Une hospitalité, dit-il, qui repose sur la minutie et le souci du détail.

L’un de ces détails se produit lorsque les bagages d’arrivée sont amenés au carrousel. Il dit que son équipe place chaque valise avec la poignée tournée vers l’extérieur, afin que les passagers puissent saisir plus facilement leur sac.

L’année prochaine, l’aéroport du Kansai s’attend à ce que le nombre de voyageurs qui y transitent soit presque triple, pour atteindre 37 millions de personnes. Osaka accueillera l’Exposition universelle en 2025 et devrait attirer plus de 20 millions de visiteurs.

Habuta ne semble pas perturbée par l’afflux potentiel de bagages supplémentaires et par ce que cela signifie pour le bilan impeccable de l’aéroport.

« Nous nous attendons à une forte augmentation du nombre de passagers », dit-il. « Nous voulons que l’aéroport soit un lieu passionnant, actif et dynamique que tout le monde puisse venir et utiliser. »