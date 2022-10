Cet adorable chat veut se faire maquiller et les internautes ne peuvent pas s’en remettre

Les chats ont la réputation d’être des animaux domestiques distants qui ne montrent souvent pas d’affection, ni même d’implication, avec leurs propriétaires. En fait, les chats domestiques sont connus pour causer fréquemment des problèmes – pousser des objets sur les bords des plates-formes, gratter de nouveaux meubles, baisser les rideaux, déranger le sommeil des propriétaires d’animaux en miaulant à 3 heures du matin et apporter des bestioles mortes en cadeau ! Pourtant, les propriétaires de chats du monde entier conviendront que ces amis à fourrure offrent également de nombreux moments “aww”. Un de ces moments enregistrés sur caméra montre un chat de compagnie demandant une petite retouche avec un pinceau de maquillage.

Dans une vidéo, initialement publiée sur Twitter, devenue virale avec près de trois millions de vues, on voit une fille se maquiller devant un petit miroir de courtoisie tandis qu’un félin observateur la regarde avec émerveillement. Incapable de résister à la tentation, le chat gris et blanc lève la patte, rapprochant les poils du pinceau de maquillage de son nez rose. Le chat se tapote ensuite doucement la tête, faisant apparemment signe à l’humain d’appliquer également du maquillage sur son visage.

Serviable, le propriétaire de l’animal utilise le pinceau pour appliquer de la poudre sur son front et sur le côté du visage. Le félin prend une pose assise élégante en attendant patiemment que le processus d’embellissement soit terminé. Une fois que la fille soulève la brosse et que le chat réalise que le processus est terminé, il regarde, semblant en vouloir plus.

La vidéo, publiée via une page Twitter dédiée à fournir des vidéos drôles et optimistes de toutes sortes d’animaux, a charmé les téléspectateurs. Les utilisateurs des médias sociaux ont abandonné toutes sortes d’emojis réconfortants, allant des visages souriants aux cœurs. Certains tweeple ont profité de l’occasion pour déposer des images de leurs propres chats appréciant également le temps du maquillage!

Par exemple, il y a un chat avec de la poudre de fard à joues sur toute sa fourrure blanche et un autre qui regarde l’objectif de la caméra alors qu’il est assis sur une coiffeuse avec des cosmétiques en arrière-plan.

Les chats ne sont-ils pas simplement « immondes » ?

