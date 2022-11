Cet adolescent du Kent a survécu aux croissants et aux pâtes pendant 10 ans par peur des nouveaux aliments

Nous avons tous un plat préféré. Alors que certains aiment la cuisine chinoise, d’autres aiment les plats indiens ou italiens, et les autres font des folies sur les sucreries, les boulangeries et les friandises. Cependant, peu importe à quel point nous aimons un plat spécifique, au bout d’un moment, nous nous lassons de la même cuisine et sommes impatients d’essayer quelque chose de nouveau. La même règle ne s’applique pas à cette fille, cependant. Oui, l’adolescente de 13 ans Ciarra Franco, de Canterbury, Kent, a survécu simplement avec un régime de pâtes nature et de croissants pendant 10 longues années.

Selon Daily Star, les étranges habitudes alimentaires de Ciarra ont commencé alors qu’elle était toute petite lorsqu’elle s’est accidentellement étouffée avec un repas. À partir de ce jour, l’enfant s’est appuyé sur un paquet de croissants pour le déjeuner à l’école tous les jours. Elle a même refusé de manger aux dîners scolaires.

Selon la mère de Ciarra, Angela, sa fille n’a eu que des croissants pour le déjeuner et des pâtes nature pour le dîner tous les jours pendant 10 ans. “Depuis qu’elle a deux ans, l’une des seules choses qu’elle mange constamment, ce sont des croissants pour le déjeuner et des pâtes nature pour son dîner”, a-t-elle déclaré.

“Elle essayait parfois des céréales nature, comme des cornflakes, et des chips déjà salées, mais elle a eu un croissant tous les jours pour le déjeuner depuis aussi longtemps que je me souvienne”, a précisé Angela.

La mère inquiète a en outre ajouté qu’elle avait fait de son mieux pour améliorer et habituer les papilles de sa fille pendant des années, mais qu’elle avait échoué à ce moment-là. “Nous avons toujours su qu’elle n’était pas seulement une mangeuse difficile, mais c’était toujours assez bouleversant pour elle quand nous allions manger au restaurant ou prenions un plat à emporter qu’elle ne mangeait pas ce que nous avions”, a déploré Angela.

Cependant, les efforts inlassables de la mère ont porté leurs fruits lorsqu’elle a contacté un hypnothérapeute, David Kilmurry, spécialisé dans les troubles sélectifs de l’alimentation chez les enfants. David a déjà eu affaire à de tels enfants et Angela, après avoir lu à son sujet dans un journal local, a emmené Ciarra chez l’hypnothérapeute.

Angela a déclaré qu’après quelques séances avec David pendant six semaines, qui comprenaient l’écoute de mélodies de relaxation, le maintien d’une feuille de réussite et l’expression de sa peur à propos d’aliments particuliers, Ciarra dépasse maintenant lentement son ancien traumatisme et ses habitudes alimentaires. Elle rejoint même sa famille pour des sorties au restaurant, dégustant des plats à emporter.

“Elle a essayé tellement de nouveaux aliments depuis son hypnothérapie et bien qu’elle ait encore un long chemin à parcourir, son palais a énormément changé. Ciarra a pu essayer une variété de nouveaux aliments tels que des plats à emporter chinois et même des fruits comme l’ananas », a déclaré Angela, heureuse.

Appelant cela une «réussite incroyable», la mère a partagé: «Certaines de ses choses préférées à manger incluent maintenant le poulet aigre-doux, les pommes de terre rôties avec assaisonnement et même l’ananas. Elle essaie toujours de nouvelles choses tous les jours, c’est une réussite incroyable ! »

