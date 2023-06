Cet adolescent de Windsor, en Ontario, explique ce que c’est que d’être trans au milieu d’un contrecoup croissant

Lorsque Fabien Hawkins explorait son identité de genre, ses parents n’étaient pas les premiers à le savoir.

Il y a quelques années, Fabien a demandé à un groupe d’amis en ligne de commencer à utiliser différents pronoms pour lui.

« Alors je leur ai dit : ‘Je pense que je pourrais être trans. Pouvez-vous m’aider en utilisant différents pronoms sur moi et je verrai avec quoi je suis à l’aise ? C’est évidemment juste un test jusqu’à ce que je puisse vraiment comprendre qui je suis », a déclaré le jeune homme de 18 ans.

« Je voulais m’assurer que je savais qui j’étais avant de dire quelque chose à mes parents. »

Une fois que Fabien s’est senti en confiance pour s’identifier comme un homme, il a fait son coming-out à ses parents, Erin et Stephen Hawkins.

Erin a dit qu’ils avaient été choqués au début, mais ils ont vite compris que c’était ce que Fabien voulait et qu’il avait besoin de vivre sa vie.

« Je me suis sentie privilégiée et chanceuse que mon enfant se sente complètement en sécurité en me disant qu’il est … trans », a déclaré Erin. « Je me sentais mieux en tant que parent en sachant que j’ai donné à mes enfants la confiance dans notre relation qu’ils peuvent me le dire et se sentir en sécurité en le faisant. »

Stephen, Erin et Fabien Hawkins, de gauche à droite, à droite, se sont assis avec CBC News pour parler de la façon dont Fabien est sorti et de la façon dont la famille gère la transition. (Jennifer La Grassa/CBC)

CBC News s’est entretenu avec la famille Hawkins avant l’opération chirurgicale de Fabien le mois prochain qui impliquera de retirer ses seins et de créer une poitrine plate.

Fabien, qui est sorti juste après son 16e anniversaire, a déclaré qu’il se rendait compte qu’il naviguait dans sa transition dans une société qui empêche activement les gens d’explorer et de choisir leur identité de genre.

Fabien a déclaré qu’il savait que la communauté continuait d’être attaquée, par certains politiciens essayant de restreindre l’accès aux soins affirmant le genre aux États-Unis et aux interdiction de livres traitant de sujets LGBTQ, aux manifestations à Windsor-Essex sur le moment où les jeunes peuvent changer leurs pronoms à l’école.

Prêt à continuer à se battre

Les événements récents font qu’Erin et Stephen s’inquiètent de la façon dont Fabien se déplacera dans le monde, mais Fabien a déclaré qu’il était prêt à continuer à se battre aux côtés de la communauté LGBTQ pour protéger leurs droits.

En 2016, le Greater Essex County District School Board (GECDSB) a introduit une politique sur l’identité et l’expression de genre pour les étudiants. Il permet aux élèves de tout âge de changer leurs pronoms de genre et leurs noms à l’école à l’insu de leurs parents ou tuteurs.

Il y a deux ans, le conseil l’a examiné et l’a adopté sans aucun changement.

Des politiques similaires existent dans de nombreux autres conseils scolaires de l’Ontario. Fabien est récemment diplômé du conseil scolaire public francophone local, le Conseil Scolaire Viamonde.

CBC News a demandé au conseil d’administration français de définir ses politiques en matière d’expression et d’identité de genre, mais n’a pas eu de réponse. Mais Fabien a déclaré que son école avait facilement changé son nom de naissance en celui qu’il avait choisi sur son profil en ligne et ses listes de classe.

REGARDER | Les Hawkins parlent de la politique d’expression de genre

Les Hawkins partagent leurs réflexions sur la politique de genre dans les commissions scolaires Fabien Hawkins, Erin Hawkins et Stephen Hawkins décomposent ce que signifient pour eux les politiques de genre mises en place par les commissions scolaires locales. Ils disent que l’étudiant devrait être la priorité.

Les parents protestent contre la politique de genre du conseil public

Plus tôt cette semaine, lors de la première réunion à huis clos du GECDSB, au moins 100 personnes se sont rassemblées à l’extérieur. Certains ont soutenu la politique du conseil en matière d’égalité des sexes. Certains s’y sont opposés.

Ceux qui s’opposent à la politique comprennent Parents pour les droits des parents.

L’organisateur du groupe, Elton Robinson, a déclaré qu’il aimerait que le consentement parental soit requis pour les étudiants de moins de 18 ans qui souhaitent changer d’identité. Il a dit à CBC News qu’il s’agissait d’impliquer les parents dans la conversation.

Les gens lors d’une manifestation devant le conseil scolaire public de Windsor ont tenu mardi des pancartes disant «Laissez nos enfants seuls», faisant référence à la politique d’identité de genre du conseil. (Jennifer La Grassa/CBC)

Robinson a souligné un récent changement de politique au Nouveau-Brunswick qui exige le consentement parental avant qu’un enseignant puisse utiliser le nom et les pronoms choisis par un enfant en classe si l’élève a moins de 16 ans.

Pendant ce temps, d’autres parents ont déclaré qu’ils ne voulaient pas du tout que les idées sur la fluidité des sexes ou la sexualité soient abordées avec leurs enfants.

Également à la manifestation du conseil scolaire se trouvait un grand groupe de membres et d’alliés de la communauté LGBTQ. Ils ont dit que la politique protège les jeunes qui remettent en question leur identité et ne sont pas prêts à en parler à leurs parents.

Peu de lois, des politiques existent autour de l’identité de genre

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a déclaré qu’elle surveillait avec « inquiétude » ce qui se passait dans des endroits comme le Nouveau-Brunswick.

« Les changements apportés aux politiques destinées à protéger les étudiants trans et non binaires sont érodés et nuisent considérablement à ces étudiants et à leurs droits », a déclaré Harini Sivalingam, directrice des programmes d’égalité à l’ACLC.

Sivalingam a déclaré que cela les enlevait au droit à la vie privée, à l’égalité et au droit de recevoir une éducation dans un environnement sûr, inclusif et accueillant.

Harini Sivalingam, directrice des programmes d’égalité à l’Association canadienne des libertés civiles, dit qu’il est important de se rappeler que les enfants ont des droits et que son organisation s’efforce de protéger ceux des jeunes LGBTQ. (Jennifer La Grassa/CBC)

« C’est une fausse dichotomie d’opposer les droits des enfants aux droits des parents, car les enfants ont des droits. Les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants », a-t-elle déclaré.

« Les enfants devraient pouvoir grandir et … développer leur propre identité dans un environnement sûr et inclusif. »

Elle a dit qu’ils ne disent pas que les jeunes doivent garder des secrets, mais qu’ils approcheront leur famille quand ils seront prêts.

Mais Wayne MacKay, professeur émérite à la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie, a déclaré qu’il croyait que le changement de politique au Nouveau-Brunswick était juridiquement valable.

Il a dit que la province peut s’occuper des questions liées à l’éducation et que la politique est conforme à la Loi sur les droits de la personne, aux protections des droits de la personne et aux protections de la Charte.

Wayne MacKay, professeur émérite à la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie, affirme qu’une règle clé en matière d’enfants est que les tribunaux ou les décideurs « font ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant ». (Jennifer La Grassa/CBC)

Mais, a-t-il dit, il y a un débat sur la question de savoir si « la suppression des droits du consentement parental » est conforme à la Charte des droits et libertés.

Bien qu’il y ait un âge fixé dans la loi pour la plupart des choses, comme obtenir un permis de conduire à 16 ans et voter à 18 ans, MacKay a déclaré qu’il n’y en avait pas un pour choisir votre identité de genre et vos pronoms.

« Le guide de common law est quel est l’âge d’un mineur mature, et cela varie en fonction des faits de chaque cas, donc la loi n’est que partiellement utile ici à moins que la loi ne l’énonce et ce n’est pas le cas dans ce cas parce que c’est un territoire assez nouveau. »

MacKay a ajouté qu’une règle clé dans les affaires relatives aux enfants est que les tribunaux ou les décideurs « font ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant ».

« Le problème est que les gens ne sont pas d’accord sur ce que c’est », a-t-il déclaré.

REGARDER | Fabien partage ses peurs, ses espoirs d’être transgenre

Fabien dit qu’il espère que les gens le voient comme il veut Il dit qu’il avait l’habitude de s’inquiéter de ce processus et de ce à quoi il pourrait ressembler, mais qu’il se sent maintenant à l’aise avec qui il est.

Certains parents disent que le meilleur intérêt est pour eux de guider et de donner leur avis sur ces décisions, a déclaré MacKay, alors que les autorités scolaires croient aux politiques créées à ce sujet.

Et ce débat, dit-il, se poursuivra d’autant plus qu’il s’agit d’un « nouveau terrain ». Il y a très peu de jurisprudence et de politiques autour de cette question, dit MacKay.

Quant aux Hawkins, ils estiment que la question devrait toujours donner la priorité au jeune qui remet en question son identité.

Alors que Fabien ne s’est pas toujours senti le plus soutenu à l’école, il dit qu’il est « chanceux » d’avoir cela de sa famille.

« Je sais que pour certaines personnes, ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir être soutenus dans ce qu’ils sont réellement est vraiment douloureux, cela leur fait mal, non seulement mentalement mais aussi physiquement. C’est comme » pourquoi n’acceptez-vous pas moi pour qui je suis?' »