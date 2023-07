Cet adolescent a failli mourir dans un accident. Sa mère dit qu’une équipe spéciale de l’hôpital l’a sauvée

C’est aux premières heures d’un froid matin de février qu’Athalie Smith a été transportée par avion au Centre des sciences de la santé QEII à Halifax, où elle a passé les 7 semaines et demie suivantes dans l’un des seuls centres de traumatologie de niveau 1 de la province.

Le jeune de 16 ans avait été éjecté d’une voiture lors d’un accident impliquant un seul véhicule dans le comté de Pictou. Elle a subi des blessures mettant sa vie en danger, notamment une fracture du cou, des côtes et des lombaires, des engelures sur tout le corps et un saignement des reins et de la rate.

Mais selon sa mère, Krista Fulton Smith, c’est grâce à un nouveau programme pilote à l’hôpital que sa fille a pu survivre.

« Nous allons durer cinq mois, et elle est à la maison. Je vais pleurer », a déclaré Fulton Smith en larmes. « Elle est allée au bal de promo hier soir, où elle a marché. Elle marche sans attelle de jambe. Elle marche sans déambulateur.

« Elle avait un sourire sur son visage et elle était absolument magnifique. »

Mardi soir, Athalie a assisté au bal de promo de son lycée, cinq mois après l’accident. Elle pose ici avec son cheval, Mason. (Soumis par Krista Fulton Smith)

Le programme pilote, appelé service de consultation en traumatologielancé en octobre 2022 et il est là pour rester, selon Dan Cashen, directeur provincial de Trauma Nova Scotia.

Le service vise à garantir que les patients traumatisés reçoivent des soins de médecins et d’infirmières spécialisés en traumatologie. Jusqu’à présent, il compte six médecins et trois infirmières, ainsi que d’autres infirmières occasionnelles qui remplacent de temps en temps.

Traditionnellement, les spécialistes en traumatologie ne prenaient en charge qu’un patient admis au QEII afin d’effectuer une réanimation ou des soins d’urgence. Ensuite, le patient serait transféré dans l’unité nécessaire, en fonction de ses blessures.

Désormais, l’équipe de traumatologie suit le patient dans son unité respective et s’occupe d’eux jusqu’au moment où ils quittent l’hôpital.

« La plus grande différence vient du fait que nous pouvons coordonner les soins entre ces services pour nous assurer que rien n’est oublié », a déclaré Cashen. « Nous pouvons adopter une approche plus complète du patient au centre des soins et nous assurer que le patient reçoit tous les meilleurs soins de tous ces différents services. »

Le Dr Robert Green est le directeur médical principal de Trauma Nova Scotia et a été l’un des médecins traumatologues d’Athalie Smith.

Athalie est photographiée en train de prendre une collation à la cafétéria de l’hôpital six semaines après son rétablissement. (Soumis par Krista Fulton Smith)

« Nous suivons les patients et leurs familles longitudinalement, et ils deviennent notre genre de partenaires », a déclaré Green. « Il y a donc un véritable lien que nous avons trouvé que nous sommes vraiment investis pour ramener nos patients là où ils doivent être. Pour rentrer chez eux et reprendre leur vie. »

Cashen et Green ont tous deux déclaré à CBC News que le service de consultation avait été incroyablement positif jusqu’à présent. Ils ont déclaré que cela contribuait à fournir de meilleurs soins et résultats aux patients, à ramener les patients chez eux plus tôt et à ouvrir davantage de lits d’hôpitaux.

« Nous prospérons certainement dans le système de santé qui, vous savez, a certainement sa pression », a déclaré Green.

Après leur séjour, les patients et leurs familles ont également la possibilité de répondre à un sondage sur le niveau de soins qu’ils ont reçus de l’équipe de consultation en traumatologie.

Sur des centaines de réponses reçues jusqu’à présent, Green a déclaré que le score moyen était de 4,7 étoiles sur 5.

Le programme a également été reconnu à l’échelle nationale et a reçu le prix Charles Burns de l’Association canadienne de traumatologie.

« Nous avons ajouté quelques personnes à notre famille »

Ces reconnaissances ne surprendraient pas Athalie Smith et ses parents, qui sont « si reconnaissants pour chaque soin apporté », a déclaré Fulton Smith.

« Quand nous avons vu leurs vestes noires ou leurs chemises noires arriver dans le couloir, c’était tellement réconfortant », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si nous aurions pu passer tous les jours sans cette équipe. »

Fulton Smith a également tenu à remercier les médecins, les infirmières et le personnel des autres départements du QEII, qu’elle a qualifiés de « fantastiques ». Mais le lien spécial que sa famille avait créé avec l’équipe de consultation en traumatologie se démarque.

« Nous avons en quelque sorte ajouté quelques personnes à notre famille le premier jour où nous les avons rencontrées. »

Green a même appelé Fulton Smith l’autre jour pour vérifier et voir comment ils vont tous.

« Nous serions impatients de voir ce patient et cette famille, et ils, je pense, seraient impatients de nous voir », a déclaré Green. « Nous prévoyons même une petite réunion avec eux. »

Avant l’accident, Athalie pratiquait de nombreuses activités de plein air, dont le vélo tout-terrain. (Soumis par Krista Fulton Smith)

Autrefois passionnée d’équitation, de moto hors route et de planche à neige, Athalie Smith ne sait pas si ni quand elle pourra un jour faire les choses qu’elle aimait avant l’accident.

Aujourd’hui âgé de 17 ans, il continue de suivre des séances de physiothérapie et d’autres séances de rééducation au moins trois fois par semaine, dans l’espoir de retrouver un jour sa pleine mobilité. Mais à ce stade de son rétablissement, il y a encore un sentiment d’incertitude.

« [Athalie] a toujours une telle attitude positive. Elle a des moments tristes et des moments de deuil », a déclaré Fulton Smith. « Mais je pense que la plupart du temps, elle est très reconnaissante.

« Elle sait à quel point son accident était grave, elle sait à quel point ses blessures étaient graves et elle comprend que c’était très, très, très peu de chances qu’elle soit dans la situation où elle se trouve actuellement. »