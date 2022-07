Cet adolescent a aidé les nouveau-nés pendant les premiers jours de la pandémie

“Un bébé qui a reçu un gant joue encore avec pendant le temps passé sur le ventre”, dit Hammock. “J’ai pu voir des photos quand elle était bébé à l’USIN, puis j’ai vu à quel point elle allait bien un an plus tard, et cela me rend si heureuse.”

Simmons dit qu’elle n’était pas du tout surprise de voir la détermination de sa petite-fille en action et le travail continue.

“Bryn a reçu un appel hier d’un groupe du Colorado qui veut s’impliquer”, dit-elle. « C’est un projet merveilleux et je suis très fière d’elle, mais Bryn a toujours eu un cœur généreux et se soucie des gens. J’espère que je serai là assez longtemps pour voir où elle va dans la vie.

Pour Hammock, c’est une évidence pour les adolescents de retrousser leurs manches et d’aider – partout où ils voient un besoin.

“Je pense vraiment que c’est cool d’avoir pu faire quelque chose comme ça à un jeune âge”, dit-elle. “Je veux inspirer d’autres jeunes pour qu’ils sachent qu’ils peuvent aussi faire quelque chose comme ça.”