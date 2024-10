Cet acteur, une superstar en Russie, a donné le premier succès indien de 100 crores ₹ ; ce n’est pas Shah Rukh, Salman Khan, Akshay Kumar, Aamir | Bollywood

Le terme ₹Le club de 100 crores est entré dans le lexique de Bollywood à la fin des années 2000 lorsque des films tels que Ghajini et 3 Idiots ont franchi ce cap sur le territoire national. Il est rapidement devenu la référence pour mesurer le succès d’un film indien. Cependant, contrairement à une idée reçue, Ghajini ou Om Shanti Om ne sont pas les premiers films indiens à gagner ₹100 millions au box-office. Cela s’est produit dans les années 80, et ledit film ne mettait même pas en vedette l’une des superstars les plus conventionnelles comme Amitabh Bachchan ou Rishi Kapoor. (A lire aussi : Michael Jackson m’a dit qu’il aimait Disco Dancer et Jimmy Jimmy : Bappi Lahiri) ₹ Un hit de 100 millions de dollars est sorti en 1982″ title= »Le premier ₹ Un hit de 100 crores est sorti en 1982″ /> Un hit de 100 crores ₹ est sorti en 1982″ title= »Le premier ₹ Un hit de 100 crores est sorti en 1982″ /> Le premier de l’Inde ₹ Un hit de 100 crores est sorti en 1982

Le premier de l’Inde ₹ Film de 100 millions

Le drame musical Disco Dancer de Babbar Subhash est la réponse surprise au quiz – qui a été le premier film indien à rapporter des recettes ₹100 millions au box-office. La raison pour laquelle Disco Dancer n’est pas considéré comme faisant partie du soi-disant 100 Crore Club est que la majeure partie de ses revenus proviennent de l’étranger. Le film, qui mettait en vedette Mithun Chakraborty dans le rôle de la star musicale titulaire, a gagné ₹6,4 crores en Inde, un montant sain pour l’époque. Mais c’est son succès en Union soviétique qui en a fait un succès mondial. Lors de sa sortie en Russie en 1984 (deux ans après sa sortie en Inde), il y a vendu plus de 12 millions de billets, devenant ainsi le plus gros succès du pays cette année-là. Il a gagné 60 millions de roubles ( ₹94,28 crore), portant son transport mondial à ₹100,68 milliards. Grâce à cela, Disco Dancer a battu Sholay pour devenir le film indien le plus rentable et également le premier à atteindre le cinéma indien. ₹Marque de 100 crores.

Mithun Chakraborty, la star du film, est devenue une figure culte en Union soviétique. Pendant des années, Disco Dancer a été un phénomène culturel en Russie et en Chine avec ses chansons, en particulier Jimmy Jimmy, qui ont fait des charts. Aujourd’hui encore, de nombreux ciné-clubs en Russie projettent Disco Dancer dans le cadre de leurs projections « vintage ». Outre Mithun, Disco Dancer mettait également en vedette Rajesh Khanna et Kim, ainsi que Om Puri, Gita Siddharth et Karan Razdan dans des rôles de soutien. Les airs funky et disco de Bappi Lahiri ont ajouté au charme du film.

Autre début ₹ Films à 100 millions

Disco Dancer a ouvert la voie aux films indiens pour atteindre le ₹Marque de 100 crores avec l’aide de collections étrangères. En 1994, Hum Aapke Hain Koun bat des records avec son ₹128 crores, et Dilwale Dulhania Le Jayenge a emboîté le pas avec ₹103 crore l’année suivante. D’autres films qui ont également traversé le ₹La marque de 100 crores comprend Kabhi Khushi Kabhie Gham, Gadar, Dhoom 2, Krrish et Kabhi Alvida Naa Kehna. Tous ces films avaient une part substantielle de leurs recettes au box-office provenant des marchés étrangers. En 2008, Ghajini a marqué ₹120 crores rien qu’en Inde, et le club de 100 crores a été formé.