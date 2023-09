Cet acteur qui a travaillé avec Rajinikanth à l’âge de 10 ans, gagnait Rs 100 comme premier salaire, gagne désormais jusqu’à Rs 100 crore par film

Cet acteur qui est l’un des acteurs les mieux payés de Bollywood gagnait Rs 100 comme premier salaire.

L’industrie de Bollywood est considérée comme l’industrie la plus chère en raison des honoraires élevés des acteurs. De Shah Rukh Khan à Salman Khan, de nombreux acteurs de premier plan facturent jusqu’à Rs 100 crore pour les films. Cependant, lorsque ces stars ont commencé leur carrière, beaucoup d’entre elles gagnaient bien moins que ce qu’elles gagnent aujourd’hui.

L’un de ces acteurs, l’un des acteurs indiens les mieux payés, gagnait Rs 100 comme premier salaire. Cet acteur souffrait également d’un problème de bégaiement et s’est battu dur pour le surmonter. Il fait enfin des débuts marquants dans l’industrie cinématographique. Il n’est autre que Hrithik Roshan.

Hrithik Roshan a commencé à travailler comme enfant artiste. Il a travaillé dans Aasha de grand-père de J. Om Prakash en 1980, puis à l’âge de 10 ans, il a joué le rôle du fils adoptif de Rajinikanth dans le drame policier Bhagwaan Dada. Il a ensuite travaillé comme assistant réalisateur dans certains des films de son père Rakesh Roshan comme Karan Arjun et Khudgarz avant de faire ses débuts avec Kaho Naa…Pyaar Hai avec Ameesha Patel en 2000.

Lorsque Hrithik Roshan a fait sa première apparition en tant qu’enfant artiste à Aasha, il a dansé sur une chanson interprétée par Jeetendra. Le garçon de six ans a reçu 100 ₹, ce qui était son tout premier salaire.

L’acteur a travaillé dans plusieurs films en tant qu’enfant artiste et après son rôle dans Bhagwan Dada de Rajinikanth, il a décidé qu’il voulait devenir acteur à plein temps, mais son père a insisté pour qu’il se concentre d’abord sur les études. Plus tard, au début de la vingtaine, on lui a diagnostiqué une scoliose qui ne lui permettait pas de danser ou de faire des cascades, mais il n’a pas abandonné et a quand même décidé de continuer à jouer. De plus, durant son enfance, l’acteur a souffert d’embarras en raison de son problème de bégaiement qu’il a surmonté grâce à des exercices vocaux intenses et aux conseils d’orthophonistes.

Hrithik Roshan a donné des performances mémorables au cours de sa carrière. Du rôle de super-héros dans Krrish au rôle du plus grand nombre de personnages handicapés dans les films, l’acteur a prouvé sa polyvalence et a impressionné le public à maintes reprises avec ses performances dans le film.

Selon IMDb, Hrithik Roshan gagne désormais entre 85 crores et Rs 100 crores par film. L’acteur a une énorme valeur nette de Rs 3101 crore. Hrithik Roshan aurait facturé Rs 10 à Rs 12 crore comme frais d’approbation et gagnerait également beaucoup d’argent grâce aux médias sociaux en facturant Rs 4 à Rs 5 crore pour une publication. Non seulement cela, il possède également sa propre entreprise de vêtements de sport nommée HRX dont la valeur de la marque est de Rs 200 crore.

Pendant ce temps, Hrithik Roshan se prépare actuellement pour son prochain film Fighter. Dirigé par Siddharth Anand, le film met également en vedette Deepika Padukone et Anil Sharma ainsi que d’autres dans des rôles clés. Le film devrait sortir en salles le 25 janvier de l’année prochaine. En dehors de cela, il a également War 2 en préparation, qui serait dirigé par Ayan Mukerji. Le film verra une confrontation entre lui et Jr NTR et les fans ont hâte de les voir à l’écran.

