Cet acteur, qui a joué dans Mahabharat de BR Chopra, était un athlète as et a remporté des médailles pour l’Inde aux Jeux asiatiques du Commonwealth.

Cet acteur a immortalisé à la télévision l’un des personnages marquants de l’épopée indienne et, avant même la série, il avait fait la fierté de l’Inde en remportant des médailles d’or et de bronze aux Jeux asiatiques et aux Jeux du Commonwealth.

Un acteur souhaite immortaliser un personnage qui lui assurerait une vie de gloire. Chaque acteur rêve d’avoir un tel personnage avec lequel on se souviendra de lui même après sa disparition. Aujourd’hui, nous allons parler d’un acteur qui a acquis une popularité nationale grâce à son physique d’Hercule, son personnage plus grand que nature et sa puissante présence à l’écran. Son personnage de Bheem dans l’épopée populaire Mahabharat de BR Chopra a fait de lui un nom connu, et il s’est appelé Bheem jusqu’à son dernier souffle. Oui, nous parlons de Praveen Kumar Sobti.

Avant d’agir, Praveen a rendu l’Inde fière en…

Même avant, Praveen jouait Bheem, il avait rendu l’Inde fière en représentant le pays sur la scène internationale. Praveen a remporté la médaille d’argent au lancer du marteau aux Jeux du Commonwealth de 1966 organisés à Kingston, en Jamaïque. Praveen a même remporté quatre médailles pour l’Inde aux Jeux asiatiques – deux médailles d’or au lancer du disque aux Jeux asiatiques de 1966 et 1970 organisés à Bangkok, en Thaïlande. Aux Jeux de 1966, il a également remporté la médaille de bronze au lancer du marteau avant de terminer son décompte de médailles avec une médaille d’argent au lancer du disque aux Jeux asiatiques de 1974 à Téhéran, en Iran.

Le défunt acteur est entré dans l’industrie du divertissement au début des années 1980 et a fait plusieurs brèves apparitions en incarnant un homme de main dans des films comme Raksha, Hum Hain Lajawab, Agnee et Yudh. Son portrait le plus célèbre de Bollywood est celui de Mukhtar Singh dans le film d’action justicier de 1988 Shahenshah titré par Amitabh Bachchan. Praveen a fait sa percée après avoir interprété Bheem dans le Mahabharat de 1988 à 1990.

Le passage de Praveen Kumar en politique

L’acteur a même tenté sa chance en politique. Praveen s’est présenté aux élections législatives de Delhi en 2013 avec le parti Aam Aadmi Party, mais a perdu et a rejoint le BJP en 2014.

La disparition de Praveen Kumar Sobti

L’acteur a souffert d’un problème d’infection pulmonaire chronique suivi d’un arrêt cardiaque, et il est décédé à sa résidence Ashok Vihar, à Delhi, le 8 février 2022. Un proche de l’acteur a déclaré à PTI : « Il avait un problème d’infection pulmonaire chronique. La nuit » Lorsqu’il a commencé à se sentir mal à l’aise, nous avons appelé le médecin à la maison. Il est décédé entre 22 heures et 22 h 30 des suites d’un arrêt cardiaque. » Le défunt acteur-athlète laisse dans le deuil sa femme, sa fille, ses deux frères plus jeunes et une sœur.