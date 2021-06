CET acteur nominé aux Oscars a été considéré pour le rôle de Tommy Singh de Shahid Kapoor dans ‘Udta Punjab’, devinez qui

Alors que le film ‘Udta Punjab’ terminait ses cinq ans, le scénariste Sudip Sharma a révélé un secret sur le film. Il a révélé que l’équipe voulait initialement choisir Riz Ahmed pour le rôle de Tommy Singh après avoir regardé sa performance dans « Nightcrawler ». L’équipe n’a en fait jamais envisagé de faire appel à un acteur de Bollywood, bien que le rôle soit finalement allé à Shahid Kapoor.

Dans une interview avec Film Companion, Sudip a déclaré: « Nous avons également tâté de l’idée de Riz Ahmed à un moment donné. Nous n’avons jamais pensé à un acteur de Bollywood pour ce rôle (Tommy Singh). Nous avons pensé, pourquoi n’irions-nous pas pour un personnage britannique et sud-asiatique ? Parce que nous voulions vraiment que tout ce truc de Londres y soit. Et Riz est un grand acteur. Et je me souviens être sorti de Nightcrawler – il avait un petit rôle dans ce film. Il n’était pas ça une grande star, donc nous n’étions pas si irréalistes et stupides à ce sujet. Je me souviens avoir appelé Abhishek et lui avoir dit: ‘Yaar, aap s’il te plaît, imagine dekho, il est exceptionnel et il peut vraiment s’adapter au rôle de Tommy.’ Les souhaits peuvent être des chevaux lorsque vous lancez. »

« Udta Punjab » était le troisième film du réalisateur Abhishek Chaubey après « Ishqiya » et « Dedh Ishqiya ». Le film mettait également en vedette Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan et Diljit Dosanjh. Le film parlait de la menace de la drogue au Pendjab et Shahid jouait le rôle d’une rockstar toxicomane.

Pour les connaisseurs, Riz Ahmed est un acteur pakistanais-britannique, il est né le 1er décembre 1982, à Wembley, London Borough of Brent. Riz était initialement connu pour avoir travaillé dans des films indépendants comme « Shifty », « The Road to Guantanamo », « Four Lions », « Trishna », « The Reluctant Fundamentalist », « Ill Manors » et bien d’autres. Il est également apparu dans les séries télévisées britanniques « Britz » et « Dead Set » en 2008. Il a obtenu son premier rôle décisif dans le thriller néo-noir « Nightcrawler » avec Jake Gyllenhaal, Rene Russo et Bill Paxton.

Riz Ahmed est entré dans l’histoire en devenant le premier acteur musulman à être nominé aux 93e Academy Awards annuels du meilleur acteur dans le rôle principal pour son rôle de « Ruben Stone » dans le film « Sound of Metal ».