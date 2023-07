Cet acteur indien détient le record du monde Guinness pour la plupart des films internationaux, ce n’est pas Irrfan, Aishwarya ou Priyanka

Depuis que Sabu Dastagir a percé dans le cinéma britannique dans les années 1930 et 40, de nombreux acteurs indiens ont travaillé dans des films à travers le monde, que ce soit Om Puri et Naseeruddin Shah à Hollywood, Kabir Bedi en Europe, et dernièrement, Irrfan Khan, Aishwarya Rai et Priyanka Chopra. En fait, c’est un acteur indien qui détient le record du monde Guinness pour son apparition dans la plupart des films internationaux. Fait intéressant, ce n’est ni l’un ni l’autre des noms accomplis mentionnés précédemment.

L’acteur indien qui détient le record du monde Guinness pour avoir joué dans la plupart des films internationaux

Le film international, selon le Guinness Book of World Records, est un titre produit par des studios ou des maisons de production de plusieurs pays. À cet égard, le livre mentionne que le record appartient à Saeed Jaffrey, qui est apparu dans 18 films internationaux. Certains de ses principaux titres internationaux incluent Gandhi, A Passage To India, Masala et My Beautiful Launderette.

cre_Trending

La citation de Guinness sur le record de Jaffrey déclare: «Il a fait ses débuts au cinéma dans le film indien de 1977 The Chess Players (Shatranj Ke Khiladi) et est apparu dans près de 100 films hindi et un film punjabi. En 1998, Jaffrey s’est retiré du cinéma commercial indien pour jouer dans des films internationaux et à la télévision britannique. Il est récemment devenu membre de la première famille asiatique à figurer régulièrement dans le feuilleton télévisé le plus ancien du Royaume-Uni, Coronation Street.

Qui était Saïd Jaffrey ?



Saeed Jaffrey était un acteur anglo-indien. Né en 1929 au Pendjab, il débute sa carrière comme animateur radio à Delhi, avant de s’installer à New York en 1958, où il débute au théâtre. Bien qu’il apparaisse dans son premier film dès 1958, il n’est pas un habitué avant les années 1970. Son rôle décisif était dans le film Shatranj Ke Khilari de Satyajit Ray de 1977. Il a ensuite joué Sardar Patel dans Gandhi, est apparu dans des rôles de soutien dans Masoom, Saagar, Ram Lakhan, Ajooba, Dil et bien d’autres. Son dernier rôle au cinéma était dans la sortie de 2011 Everywhere and Nowhere. L’acteur vétéran est décédé en 2015 à l’âge de 86 ans.