CET acteur de Ponniyin Selvan jouera dans le film de Mahesh Babu-SS Rajamouli ? Voici ce que nous savons

Mahesh Babou est actuellement occupé avec SSMB28 qui est réalisé par Trivikram Srinivas. Le film met également en vedette Pooja Hegde dans le rôle principal, et les fans sont très enthousiastes à propos du film. Après SSMB28, Mahesh Babu commencera à tourner pour SS Rajamouliqui sera un film pan-indien tout comme la franchise Baahubali du cinéaste et RRR. Bien que les réalisateurs n’aient pas encore officiellement annoncé l’autre distribution du film, il y a eu plusieurs rapports et spéculations à ce sujet.

Le film de Mahesh Babu et SS Rajamouli a toujours fait les gros titres de l’actualité du divertissement. Un rapport récent dans Indiaglitz indique que la star de Ponniyin Selvan, Karthi, a été approchée pour jouer un rôle central dans le film. Karthi a reçu des critiques élogieuses pour sa performance dans le réalisateur de Mani Ratnam, et il se prépare pour la sortie de Sardar.

Le rapport indique également que les réalisateurs sont en pourparlers avec Karthi et qu’il a également manifesté son intérêt pour le film. Si tout se passe bien, il signera les pointillés. Eh bien, si ce rapport s’avère vrai, il sera sûrement intéressant de regarder ensemble Karthi et Mahesh Babu sur grand écran.

Pendant ce temps, il y a eu des rapports selon lesquels Alia Bhatt a été encordée pour jouer aux côtés de Mahesh Babu dans le film. On dit qu’après la grossesse, le film de Rajamouli sera le premier sur lequel Alia travaillera. Il y a quelques jours, il a même été rapporté que la star hollywoodienne Chris Hemsworth pourrait faire une apparition dans le film de Mahesh Babu-SS Rajamouli. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle concernant le casting d’Alia ou de Chris dans le film.

SS Rajamouli était un grand nom dans le Sud, mais après la franchise Baahubali, il est devenu un cinéaste pan-indien. RRR de Rajamouli, qui est sorti plus tôt cette année, est devenu un super hit au box-office. Après sa sortie OTT, le film a également reçu de nombreux éloges à l’échelle internationale, et actuellement, il est candidat aux Oscars 2023.