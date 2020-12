Un acteur surprenant de Le bureau est la personnalité la plus populaire de Cameo, et il n’était même pas le meilleur boss du monde.

Brian Baumgartner, mieux connu pour son rôle de Kevin dans la sitcom bien-aimée NBC, devrait gagner plus d’argent avec l’application de vidéo personnalisée que quiconque en 2020, selon le PDG de Cameo Steven Galanis. Le magnat a fait cette révélation lors de son apparition sur le New York Times Sway podcast du lundi 7 décembre.

« Il fera plus d’un million de dollars cette année en réservations », a déclaré Galanis à l’animateur. Kara Swisher.

Lorsque Swisher a demandé ce que Baumgartner intéressait aux utilisateurs, Galanis a expliqué que l’acteur de 48 ans avait beaucoup réfléchi à son contenu.

« C’est sa personnalité », a déclaré Galanis. «Il est vraiment très fier de son savoir-faire dans les vidéos. Et je pense que la qualité du camée est quelque chose de vraiment important pour les gens. Et c’est juste quelqu’un qui prend vraiment cela au sérieux et fait un excellent travail. Il est fiable. Il les retourne rapidement. Et le contenu est vraiment amusant. «