CET acteur de Bollywood jouera le rôle principal dans le premier projet numérique de Kangana Ranaut

L’acteur de Bollywood, Kangana Ranaut, a révélé mardi des détails sur la distribution vedette de son premier projet numérique « Tiku Weds Sheru ». L’acteur Nawazuddin Siddiqui devrait figurer dans « Tiku Weds Sheru » de Kangana.

Annonçant la nouvelle, Kangana s’est rendu sur Instagram et a posté une photo de Nawazuddin, écrivant « Bienvenue dans l’équipe monsieur ».

Pour les non avertis, avec ‘Tiku Weds Sheru’, Kangana entre dans l’espace web en tant que producteur. En mai 2021, l’acteur de ‘Queen’ avait même lancé le logo officiel de sa bannière de production Manikarnika Films tout en dévoilant des détails sur son nouveau projet ‘Tiku Weds Sheru’.

Un article sur Nawazuddin rejoignant l’équipe de `Tiku Weds Sheru` a également été publié sur le compte Instagram officiel de Manikarnika Films.

« Le meilleur acteur de notre génération rejoint l’équipe Tiku épouse Sheru… Nous sommes privilégiés d’avoir trouvé notre lion. Le tournage commence bientôt », peut-on lire dans le message.

En dehors de « Tiku Weds Sheru », Nawazuddin sera également vu partager l’espace d’écran avec Neha Sharma dans « Jogira Sara Ra Ra ». Pendant ce temps, Kangana a de nombreux films dans son chat, dont « Dhaakad » et « Thalaivi », un biopic sur l’acteur devenu politicien Jayalalithaa. « Tejas », « Manikarnika Returns: The Legend Of Didda » et « Emergency » basé sur la vie de l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi sont également en préparation.