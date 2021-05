CET acteur de ‘Balika Vadhu’ confirme avoir été approché pour le spectacle de Salman Khan

Cela ne fait que quelques mois que ‘Bigg Boss 14’ s’est terminé. Immédiatement après cela, les créateurs ont lancé le processus d’audition pour la 15e saison. Oui, cette fois, pas seulement les célébrités, même les roturiers, feront partie de l’émission de téléréalité animée par Salman Khan. Au milieu de cela, l’une des célébrités a confirmé avoir été approchée pour le spectacle. Ce n’est autre que Neha Marda de la renommée de ‘Balika Vadhu’.

Au cours d’une interaction avec « Saas, Bahu Aur Betiyaa », Neha a déclaré : « On me propose « Bigg Boss » depuis quatre ans et cette année aussi, j’ai reçu un appel pour« Bigg Boss 15 ». Chaque année, je refusais fais le spectacle en pensant que je ne serai pas capable de le faire. Je pensais que je ne pourrais pas rester enfermé sans contact avec personne. Je pensais qu’un spectacle comme » Bigg Boss » ne me valait pas mais maintenant la situation dans laquelle nous tournons, on a l’impression d’être sur ‘Bigg Boss’. »

Marda a en outre révélé qu’elle se considérait comme une gagnante potentielle. Neha a déclaré: « Je pense qu’après cette expérience, si je vais à ‘Bigg Boss’, je serai un concurrent sérieux. Si je vais à Bigg Boss, je peux gagner le spectacle. »

Pendant ce temps, pour les roturiers, si vous devez vous inscrire à « Bigg Boss 15 », Voot a lancé la période d’audition du 22 février 2021 au 31 mai 2021.

Selon le site Web de Voot, « La ‘Période d’audition’ commencera à partir du 22 février 2021 à 20h00 (IST) ‘Heures d’ouverture’ et se terminera le 31 mai 2021 à 23h59 (IST) ‘Heures de fermeture’. La période d’audition peut être prolongée et/ou modifiée à la seule discrétion de Viacom18 et celle-ci sera mise à jour sur l’application Voot ou le site Web Voot et/ou sera informée par Viacom18 de toute autre manière qu’il jugera appropriée. »

Il se lit en outre comme « Il sera de la responsabilité des Participants de se tenir au courant de tout changement/modification des termes et conditions et/ou tel qu’informé par Viacom18 et toute modification de ce type s’appliquera à tous les Participants et les Participants seront liés par les termes et conditions amendés/modifiés. »