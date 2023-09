Cet acteur avait décidé un jour de mettre fin à ses jours, hypothéqué les bijoux de sa femme et n’avait pas de travail même après Gangs of Wasseypur

Cet acteur de Gangs Of Wasseypur s’est battu avec sa famille pour poursuivre son rêve de devenir acteur, et il a décidé de se suicider. Avertissement déclencheur : L’article suivant mentionne l’automutilation.

Le drame policier Gangs of Wasseypur (GOW) d’Anurag Kashyap est devenu culte parmi les cinéphiles. Le drame en deux parties a aidé de nombreux acteurs du film à réussir leur carrière à Bollywood. Des talents tels que Manoj Bajpayee, Nawazuddin Siddiqui, Pankaj Tripathi, Tigmanshu Dhulia, Huma Qureshi, Richa Chadha et Piyush Mishra ont gagné des fans fidèles en raison de leurs talents d’acteur impressionnants pour leurs personnages intéressants.

Cependant, un acteur du film a dû lutter même après la sortie du film. En fait, après GOW, il a dû lutter plus fort pour trouver sa place à Bollywood, il n’est autre que Vidhayak JP Singh alias Satyakam Anand.

Les antécédents de Satyakam Anand

Satyakam est issu d’un milieu modeste d’Arrah, Bihar. Satyakam n’était pas bon dans ses études. Son frère aîné étudiait au Patna Science College et ses parents l’ont poussé à poursuivre des études de théâtre. Au début, il ne comprenait pas le monde du théâtre. Mais peu à peu, il s’oriente vers l’art du théâtre.

Quand Satyakam avait des pensées suicidaires

Pour poursuivre son rêve de devenir un acteur chevronné, Satyakam souhaitait aller au NSD, Delhi. Pour la même chose, il s’est même battu avec son père et a quitté son domicile à deux reprises pour la même chose. Cependant, il n’a pas réussi à obtenir l’admission à l’institut. Parallèlement, il rejoint le groupe Ashmita Theatre. Lorsque Satyakam n’a pas réussi à rejoindre le NSD, il est devenu déprimé, brisé et fortement démotivé. Il n’était pas prêt à rentrer chez lui et ne voulait pas vivre. En parlant dans Josh Talks, Satyakam s’est rappelé quand il pensait: « Ab reh ke karunga kya, itna bhaar tha mere pe ki maine socha ki sabse asaan hoga suicide karna. » Cependant, il a été témoin de la mort d’un inconnu qui se trouvait en face de lui sur une route très fréquentée, et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de lutter plutôt que d’abandonner.

La vie a changé après Gangs of Wasseypur, mais pour le pire ?

Satyakam et ses amis ont réalisé le film Dvandva (2009) et ont décidé d’en organiser une projection pour les réalisateurs et leurs proches. Satyakam a demandé à sa femme de l’aider à inviter Anurag Kashyap. Après le film, Anurag excité a rencontré Satyakam et lui a proposé JP Singh dans Gangs of Wasseypur. Après la sortie du film, Satyakam est resté au chômage pendant de nombreuses années car il ne trouvait pas de bon travail et a été approché pour une à deux scènes d’un film.

Sa lutte est devenue difficile après GOW car il vivait à Mumbai avec sa famille et il devait s’occuper de certaines dépenses. Il y a eu une période où il a dû hypothéquer les bijoux de sa femme. Satyakam avait auditionné pour Dhadak. mais il a refusé d’y travailler, car il n’était pas satisfait du personnage. Après avoir refusé de nombreux projets, on lui propose Sherni, les séries Grahan, Dr Arora, Ab Dilli Dur Nahin et Love-All.