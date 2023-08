Cet acteur a lutté pendant 10 ans, sa mort à l’écran a été pleurée par la nation, il a reçu des lettres de fans écrites avec du sang

Cet acteur a tenté sa chance au cinéma pendant 10 ans, puis il a décroché un rôle qui a fait de lui le favori de la nation. Sa mort à l’écran a été pleurée par l’Inde et il a même reçu des lettres de fans écrites avec du sang.

Chaque acteur rêve de jouer un rôle qui laissera une impression durable au public. Si un personnage est bien accepté parmi les masses, il gagne une base de fans fidèle et parfois, il est submergé par son amour.

Le drame familial d’Ekta Kapoor, Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, fait partie des émissions les plus populaires et les plus anciennes de la télévision indienne. L’émission a débuté en 2000 et a été diffusée pendant huit ans, pour se terminer en 2008 et s’étendre sur plus de 1 800 épisodes. Au cours de ces années, la série est devenue culte et a obtenu d’excellents TRP pendant de nombreuses années, mais elle a également fait la une des journaux et des controverses.

Le spectacle était dirigé par Smriti Irani et Amar Upadhyay dans le rôle de Tulsi et Mihir Virani. En 2001, les créateurs apportent un rebondissement à la série en montrant la mort de Mihir Virani. Les créateurs ne savaient pas que la mort de Mihir susciterait une réaction aussi importante de la part du public indien. La disparition de Mihir a été pleurée non seulement par la famille Virani à l’écran, mais aussi par de vraies familles de différentes régions de l’Inde.

Antécédents d’Amar Upadhyay

Né dans une famille de classe moyenne, Amar n’avait aucune expérience cinématographique et son père était directeur de banque. Avant de se lancer dans le métier d’acteur, Amar a terminé ses études et obtenu son diplôme d’ingénieur chimiste. Il a fallu 10 ans à Amar pour réussir grâce à Kyuki. Il faisait partie des 100 autres garçons qui ont auditionné pour Mihir Virani. Avant Kyuki, Amar s’est inscrit à un concours du magazine Stardust. Après la publication de ses photographies dans le magazine, il reçoit une offre de Jaya Bachchan pour la série Dekh Bhai Dekh. Amar faisait également partie d’autres séries telles que Arzoo, Suhana Safar, Tulsi et Mehndi Tere Naam Ki.

L’impact de la mort à l’écran d’Amar Upadhyay sur l’Inde

Dans une ancienne interview, Amar Upadhyay a révélé que lui et les créateurs de Kyuki étaient choqués de voir la réaction du public face à sa disparition à l’écran. Comme l’a rapporté TOI, Amar recevait de nombreux appels jusque tard dans la nuit, se plaignant du morceau et le suppliant de revenir au spectacle. Amar a également reçu des lettres de tout le pays, certaines écrites avec du sang, lui demandant de revenir dans l’émission. Amar a même reçu des appels de fans qui lui promettaient qu’ils ne mangeraient pas de sucreries de toute leur vie si son personnage ne revenait pas dans la série.

Voici le retour de Mihir dans Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi

En raison de la demande générale, Mihir est revenu à la série en mai 2001, et cet épisode a enregistré un record de 22,4 TVR, le plus élevé de la série. Après Kyuki, Amar a été vu dans des films tels que LOC Kargil 13B, Kaagaz, Bob Biswas. Il a été vu pour la dernière fois dans Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan.