Cet acteur a facturé Rs 35 crore pour un camée de 8 minutes, et ce n’est pas Shah Rukh, Salman, Akshay, Rajinikanth, Suriya, Vijay

Cette star de Bollywood a facturé Rs 35 crore pour un rôle de 8 minutes dans un hit pan-indien, faisant de lui l’acteur le mieux payé en Inde.

Les honoraires des acteurs de l’industrie cinématographique indienne ont monté en flèche ces dernières années. Il est difficile de croire qu’il y a seulement trois décennies, Chiranjeevi a franchi la barrière de Rs 1-crore, facturant Rs 1,2 crore pour un seul film en 1993. Aujourd’hui, l’acteur le mieux payé en Inde commande des frais supérieurs à Rs 200 crore pour un projet unique. Cependant, ce qui est intéressant à noter, c’est que de nombreuses grandes stars facturent des sommes énormes même pour de petits rôles et des camées qui durent quelques minutes.

L’acteur le mieux payé de l’Inde, facturant plus de Rs 4 crore par minute est…

Alors que plusieurs acteurs comme Shah Rukh Khan, Salman Khan, Prabhas, Thalapathy Vijay et Allu Arjun facturent plus de Rs 100 crore pour un film, ils le font lorsqu’ils dirigent le projet. De nombreux acteurs baissent leur prix pour les seconds rôles. Par exemple, Kamal Haasan ne facturerait que 25 crores de roupies pour son rôle négatif dans le projet K, qui est titré par Prabhas. Cependant, il y a des acteurs qui facturent toujours une bombe pour les camées. Un de ces noms est Ajay Devgn. La star aurait facturé Rs 35 crore pour son camée de 8 minutes dans le RRR du SS Rajamouli. Cela signifie qu’il a remporté plus de Rs 4 crore par minute pour son travail dans le film, plus élevé que ce que tout acteur du pays facture de nos jours.

Autres superstars avec les camées les mieux payés du cinéma indien

Alia Bhatt a également remporté Rs 9 crore pour son rôle de 15 minutes dans RRR, une somme énorme pour ce qui était essentiellement un rôle mineur. Huma Qureshi a facturé Rs 2 crore pour sa chanson dans Gangubai Kathiawadi de Sajay Leela Bhansali. De même, Uravshi Rautela a facturé Rs 3 crore pour une chanson qu’elle a faite dans Waltair Veerayya de Chiranjeevi. Samantha Ruth Prabhu aurait facturé Rs 5 crore pour son apparition dans Oo Antaava de Pushpa The Rise.

Acteurs qui ont fait des camées gratuitement

Ensuite, il y a plusieurs grandes stars qui n’ont pas facturé de frais pour leurs apparitions dans des films. Shah Rukh Khan n’a pas facturé un seul centime lorsqu’il est apparu dans un camée prolongé dans le réalisateur Rocketry de R Madhavan. De même, Salman Khan est également apparu gratuitement dans Pathaan.