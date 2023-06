Cet acteur a été le premier Indien à facturer Rs 100 crore par film, pas Big B, Shah Rukh, Aamir, Rajinikanth, Akshay, Prabhas

Les acteurs de Bollywood sont payés une bonne somme d’argent pour leur performance à l’écran et certains acteurs principaux facturent plus de Rs 100 crore pour un seul film. De nos jours, de nombreux acteurs de Bollywood et de South Cinema sont payés plus de Rs 100 crore pour un film, mais savez-vous qui a été le premier acteur indien à facturer Rs 100 crore pour un film ? Lisez cet article pour connaître le nom de la superstar.

La superstar de Bollywood Salman Khan est actuellement l’un des acteurs les mieux payés en Inde et Salman Khan est également la première star indienne à recevoir un salaire de Rs 100 crore pour un film. Salman Khan a été payé Rs 100 crore en 2016 pour Sultan dans lequel il était jumelé avec Anushka Sharma. En 2017, Salman Khan a remporté Rs 130 crore à titre d’honoraires pour Tiger Zinda Hai. Sultan et Tiger Zinda Hai sont des productions YRF et selon les rapports, Salman Khan a également signé un accord de partage des bénéfices obtenant 60 à 70% des bénéfices totaux générés par ces films.

D’autre part, Shah Rukh Khan aurait facturé Rs 120 crore pour sa dernière version Pathan. Shah Rukh Khan a une valeur nette d’environ Rs 6295 crore et il est plus riche que des stars hollywoodiennes comme Tom Cruise, George Clooney, Robert De Niro.

Akshay Kumar est également l’un des acteurs les mieux payés du pays. Selon des informations, Akshay Kumar a facturé Rs 50 crore pour son dernier film Ram Setu.

Aamir Khan facture environ 100 à 150 crores de roupies pour ses films, selon des informations.