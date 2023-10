Cet acteur a donné au maximum Rs 100 crore de films, pas Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Akshay, Prabhas, Ram Charan, Jr NTR.

Le succès de tout film se mesure à ses revenus au box-office et en Inde, chaque acteur souhaite que son film rejoigne le club des Rs 100 crore après sa sortie. De nombreux films de superstars de Bollywood comme Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan et Akshay Kumar sont inclus dans le club Rs 100 crore, mais savez-vous quel acteur a donné un maximum de Rs 100 crore aux films en Inde ? Vous seriez surpris de savoir qu’il ne s’agit pas d’Aamir, Shah Rukh Khan ou Akshay Kumar.

Le succès de tout film se mesure à ses revenus au box-office et en Inde, chaque acteur souhaite que son film rejoigne le club des Rs 100 crore après sa sortie. De nombreux films de superstars de Bollywood comme Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan et Akshay Kumar sont inclus dans le club Rs 100 crore, mais savez-vous quel acteur a donné un maximum de Rs 100 crore aux films en Inde ? Vous seriez surpris de savoir qu’il ne s’agit pas d’Aamir, Shah Rukh Khan ou Akshay Kumar.

Il y a un acteur qui n’a été qu’un seul acteur dont tous les films des 13 dernières années ont réussi à entrer dans le club des Rs 100 crore et cet acteur n’est autre que la superstar Salman Khan.

Un total de 16 films de Salman Khan sont dans le club Rs 100 crore, dont Dabangg, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Jai Ho, Kick, Bajrangi Bhaijaan, Prem Ratna Dhan Payo, Sultan, Tubelight, Tiger Zinda Hai, Course – 3, Bharat, Dabangg 3, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Cependant, ses deux derniers films comme « Radhe » et « Antim » n’ont pas pu rejoindre ce club. En fait, les deux films ont subi des pertes pendant le Covid-19 et Radhe est sorti uniquement en OTT.

Même si Shah Rukh Khan est appelé le « Badshah de Bollywood », mais en ce qui concerne le club de Rs 100 crore, il est loin derrière Akshay Kumar. Jusqu’à présent, 15 films d’Akshay Kumar ont franchi la barre des Rs 100 crore. Dans le même temps, il n’y a que 8 films de Shah Rukh Khan qui pourraient rapporter Rs 100 crore ou plus au box-office. Ajay Devgn compte 12 films dans le club convoité, tandis que Hrithik Roshan en compte six.