Cet acteur a couvert Shah Rukh Khan dans Pathaan, le tournage de Jawan lors de l’arrestation d’Aryan Khan

Shah Rukh Khan a récemment dévoilé la prévue de son prochain thriller Jawan et a laissé les fans enthousiastes pour le film. L’acteur a également impressionné les fans avec sa performance bourrée d’action dans son dernier blockbuster Pathaan qui a marqué son retour sur grand écran.

Cependant, savez-vous qu’en 2021, lorsque le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan a été arrêté par NCB dans une affaire de « drogue en croisière », l’acteur avait arrêté de tourner pour Pathaan et Jawan’s Atlee ? Cependant, malgré cela, le tournage ne s’est jamais arrêté. Cet acteur qui travaille avec Shah Rukh Khan depuis 15 ans s’est mis à sa place et s’est assuré que le spectacle devait continuer.

Eh bien, il n’est autre que le sosie de Shah Rukh Khan, Prashant Walde. L’acteur est originaire de Nagpur et a élu domicile à Mumbai lorsqu’on lui a dit qu’il ressemblait à Shah Rukh Khan. Prashant a été remarqué pour la première fois dans la publicité commerciale de Kurkure lorsqu’il a imité Shah Rukh Khan.

Il a ensuite été appelé pour les auditions à succès Om Shanti Om de Shah Rukh Khan après sa publicité. L’acteur a travaillé avec Shah Rukh Khan dans de nombreux films, dont Fan, Don 2, Chennai Express, etc. Il travaille avec l’acteur depuis plus de 15 ans maintenant

Pour les non-initiés, le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a été arrêté par NCB en 2021 dans une affaire de «drogue en croisière». Le fils de l’acteur, cependant, a été libéré de prison le 31 octobre. Plus tard. en mai 2022, NCB a déposé l’acte d’accusation dans l’affaire ; a donné un bon mot à Aryan Khan et à cinq autres personnes en raison du manque de « preuves suffisantes ».

En 2021, un rapport de Bollywood Hungama a déclaré que bien que Shah Rukh Khan n’était pas disponible et incapable de tourner pour Pathaan en raison de l’arrestation de son Aryan Khan, le tournage de ses films n’a pas été interrompu et son double cascadeur Prashant Walde a géré le tournage. Il a déclaré à Hindustan Times dans une interview en 2021: «Le tournage du film avec Atlee se déroule comme prévu, et d’autres publicités fonctionnent également. Je tourne ces projets depuis 20 jours, et cela n’a pas changé après les développements récents. Il a également ajouté que le seul changement est que King Khan ne vient pas sur les plateaux ces jours-ci.

Il a ajouté : « Notre travail a repris après tant de difficultés après le confinement. Pour Shah Rukh monsieur, le spectacle doit continuer. Toute l’équipe du Sud est là pour le tournage du film. Aur unke kaam ke saath lakhon connexion ka rozgaar juda hai, aur yeh SRK monsieur ko bhi maloom hai. C’est pourquoi il ne nous a pas demandé d’arrêter de travailler, isiliye kaam phele jaise chalu hai.

Il a ajouté : « Nous essayons tous d’être professionnels, mais nous sommes dérangés de l’intérieur ke achha kaam chal raha tha, SRK monsieur ke saath yeh kya problem ho gayi. Mais pour nous, il a toujours raison et nous lui faisons entièrement confiance car nous ne pouvons survivre aujourd’hui que grâce à lui.

Selon un rapport du Times of India, Prashanth Walde, qui travaille comme sosie pour Shah Rukh Khan depuis plus de 15 ans, gagne maintenant Rs 30 000 par jour, ce qui fait son salaire mensuel d’environ Rs 900 000. Il a révélé une fois dans une interview avec Times of India qu’il a commencé comme chorégraphe dans l’industrie et est devenu plus tard un artiste mimétiste. Il est aujourd’hui producteur, réalisateur, acteur et écrivain. Prashant Walde a également travaillé dans des films comme Premature qui est également produit et écrit par lui. Il a également été présenté dans un documentaire intitulé URF.

Prashant Walde a souvent qualifié Shah Rukh Khan de son « parrain » et continue de travailler pour lui en tant que sosie. Pendant ce temps, Helmed by Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi, ainsi que Sanya Malhotra, Priyamani et Riddhi Dogra, entre autres. Le film verra également Deepika Padukone faire une apparition pleine d’action dans le thriller d’action dont la sortie est prévue le 7 septembre.

