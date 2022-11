Cet accord Amazon sans engagement fait tomber 300 $ sur le Galaxy S22 Ultra

Pour les utilisateurs d’Android, Samsung Galaxy S22 Ultra est à peu près le téléphone le plus avancé et le plus puissant du marché à l’heure actuelle. Et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Amazon est actuellement les versions 128 Go et 256 Go du Galaxy S22 Ultra en noir fantôme, ramenant le prix à 900 $ et 1 000 $, respectivement. Et contrairement à beaucoup d’actuels offres proposées par les transporteurs, il n’y a pas de conditions ni d’obstacles à franchir pour obtenir cette réduction. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, mais les offres sur les derniers téléphones durent rarement longtemps, alors passez votre commande le plus tôt possible.

Nous avons nommé le Galaxy S22 Ultra l’ensemble meilleur téléphone Android à acheter en 2022, et pour une bonne raison. Avec un processeur Snapdragon 8 de pointe, ainsi qu’une connectivité 5G, il offre des performances et des temps de chargement ultra-rapides. La version 128 Go dispose de 8 Go de RAM, tandis que le modèle 256 Go dispose de 12 Go. L’écran est un superbe écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et le S Pen intégré rend la navigation et la prise de notes plus faciles que jamais. Les photographes en herbe adoreront certainement l’impressionnant appareil photo arrière grand angle de 108 mégapixels, et il possède également des capacités de prise de vue en basse lumière vraiment impressionnantes.

Sa durée de vie de la batterie est à la hauteur de la S21 Ultra de la génération précédente, en moyenne environ un jour et demi d’utilisation quotidienne lors de nos tests. Il dispose également d’un indice de résistance aux intempéries IP68, il est donc complètement étanche jusqu’à 1,5 mètre, et son écran Gorilla Glass le rend résistant aux rayures et aux coups. Pour ceux qui recherchent un téléphone Android haut de gamme, c’est l’une des meilleures valeurs que vous trouverez en ce moment.