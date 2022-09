Cet accessoire de Justin Fields n’est pas amusant, mais son prix est juste pour les parieurs de l’Illinois – Shaw Local

Comme si la semaine 1 ne pouvait pas être meilleure, une paire de quarts prometteurs de deuxième année devrait s’affronter à Soldier Field dimanche. Tous les yeux seront rivés sur les deux quarts lors de l’ouverture de la saison 2022 de la NFL entre les Bears de Chicago et San Francisco.

C’est officiellement la première année de Trey Lance en tant que QB1 depuis que les 49ers sont passés au n ° 3 au classement général lors du repêchage de la NFL 2021. Justin Fields, quant à lui, prendra un nouveau départ sous un nouveau régime avec les Bears après que l’équipe ait échangé pour le sélectionner avec le choix n ° 11 dans le même repêchage de la NFL.

Ces deux quarts seront comparés l’un à l’autre pour le reste de leurs carrières respectives, mais le match d’ouverture de dimanche est la première fois que Fields et Lance s’affronteront. Et cela seul offre une façon intéressante de parier sur ce match.

Comparaison des deux accessoires de joueur QB

Voyons comment ces deux jeunes joueurs prometteurs se comparent, du moins du point de vue des accessoires du joueur avant la semaine 1.

Fields a un plus / moins de 0,5 passes de touché, avec un plus de -244 et un moins de +172. La ligne de Lance est fixée à 1,5, mais le plus est de +126 contre -174 pour le moins. Ces cotes suggéreraient que les deux quarts devraient terminer avec une passe de touché.

En termes de verges par la passe, Fields a un total actuel de 198,5 tandis que la marque de Lance est de 204,5. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que les parieurs semblent en fait croire que les Bears passeront plus et trouveront un peu plus de succès dans les airs.

Fields a un autre achèvement sur son over / under avec une ligne de 17,5 passes complétées au Caesars Sportsbook. Le plus est même jus à -157. La ligne de Lance est fixée à 16,5 et le plus est au prix de -127. Fields a un plus/moins de 28,5 tentatives de passes (plus de -145), tandis que la marque de Lance est de 25,5 tentatives et le prix supérieur à -142.

Il est facile de construire un récit autour de Fields en terminant par plus de tentatives de dépassement. Non seulement les 49ers sont plus une équipe lourde, mais les Bears sont des outsiders à 7 points et pourraient finir par jouer par derrière dans ce match.

Parce que ces deux quarts peuvent courir, il est nécessaire de regarder leurs accessoires précipités. Fields, qui a terminé avec 103 verges au sol en 10 tentatives lors du match de l’an dernier contre les 49ers, a un plus/moins de 36,5 verges au sol (plus de -125) dans le match de cette semaine. Le total actuel de Lance est de 38,5 verges au sol, bien que le prix des plus soit de -125.

Meilleur pari

Ce n’est peut-être pas amusant pour les fans de Bears, mais les réussites de moins de 17,5 ans pour Fields valent le coup d’œil ici. Il est disponible à plus-money avec un prix actuel de +114 pour que Fields complète 17 passes ou moins.

Fields est apparu dans 12 matchs l’an dernier et a complété 18 passes ou plus en seulement quatre sorties différentes. L’un de ces matchs était contre les 49ers, lorsque Fields est allé 19 en 27 lors d’une défaite 33-22. Fields a terminé avec un taux d’achèvement de 58,9% en tant que recrue, se connectant sur 159 de ses 270 tentatives.

Il y a une chance que l’attaque de Luke Getsy soit meilleure pour amener Fields à se connecter sur des passes faciles, mais cela pourrait s’avérer difficile contre une talentueuse défense de San Francisco, d’autant plus que les Bears pourraient avoir du mal à protéger leur QB1 contre cette ruée vers la passe. Dans un match que je m’attends déjà à perdre, je parierais contre Fields ayant une tonne de succès dans les airs.

Prendre: Moins de 17,5 achèvements pour les champs (+115)