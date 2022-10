Cet accessoire de 17 $ rend presque toutes les portes de garage intelligentes, chaque propriétaire devrait en avoir un

Des ampoules aux thermostats en passant par les multiprises, de plus en plus d’appareils électroménagers deviennent “intelligent” tous les jours. Alors pourquoi s’arrêter à votre maison ? Avec le , vous n’aurez plus jamais à vous demander si vous avez oublié de refermer votre porte de garage. Cet appareil de garage intelligent vous coûterait généralement 30 $, mais en ce moment sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 13 $ de réduction, ce qui correspond à son plus bas historique. Cela fait partie de Premier jour d’octobre d’Amazon événement (consultez notre blog en direct pour toutes les meilleures offres), vous n’aurez donc pas beaucoup de temps à économiser là-dessus.

Comme la plupart des appareils intelligents, la commande de garage intelligente MyQ vous permet d’ouvrir votre porte de garage de n’importe où avec votre téléphone intelligent via une application compagnon. Il est également compatible avec Google Assistant, mais pas avec Amazon Alexa, vous pouvez donc le contrôler avec le son de votre voix via les hubs et haut-parleurs Google Smart Home. Il vous permet d’ouvrir et de fermer votre garage de n’importe où, de recevoir des notifications sur toute activité pendant votre absence et d’accorder l’accès à jusqu’à trois invités.

Et si vous êtes un acheteur en ligne fréquent, vous pouvez l’utiliser pour vous inscrire à Service clé d’Amazonqui donne aux chauffeurs-livreurs un accès unique à votre garage pour laisser vos colis à l’intérieur, où ils seront à l’abri des pirates du porche.

Lire la suite: Les meilleurs contrôleurs de porte de garage intelligents en 2022