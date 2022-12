Cet abri construit à partir de ferraille pour garder les chiens errants au chaud en hiver réchauffe le cœur des gens

Avec le mercure plongeant à un chiffre dans de nombreuses régions de l’Inde, les températures se refroidissent, affectant les activités quotidiennes. Le froid extrême n’affecte pas seulement les humains mais aussi les animaux, en particulier les chiens errants. Un refuge pour chiens errants, Stray Talk India, aide ces animaux sans voix dans ce dur traquet. Il a mis au point une méthode pour abriter les chiens en leur construisant des maisons temporaires. Ces abris sont construits à partir de fûts en plastique ou en fibre de bois usagés obtenus auprès de marchands de ferraille. Ces tambours deviennent des abris parfaits pour les chiens et sont mis à disposition gratuitement dans la région de Delhi-NCR. Elles sont équipées de matelas pour chiens et chats errants afin de s’y installer confortablement.

Une vidéo, partagée sur Instagram, a montré comment les chiens des rues réagissent aux nouveaux abris pour tambours. Dans le clip, on voit une femme sortir la structure en forme de tambour du véhicule et la placer sur le bord de la route. Les chiens errants se dirigent lentement vers le tambour et ont l’air curieux alors qu’ils essaient de comprendre quelle est la structure. La femme offre également des friandises aux chiens et un chien est également vu en train d’essayer d’entrer dans le tambour à la fin de la vidéo.

La légende de la vidéo se lit comme suit: «Un petit merci à Stray Talk pour la distribution de ces niches pour chiens. Ils sont juste là pour faire le bien, venez juste prendre un soutien inconditionnel. J’en ai un et voyons comment ça se passe, dimanche prochain j’en choisirai peut-être d’autres. Au moment où je tape ceci, 2 doggos sont confortablement pressés ensemble et dormiraient au chaud ce soir.

La vidéo partagée le 4 décembre a reçu plus de 1 lakh 50 000 vues. Plusieurs utilisateurs ont laissé des commentaires demandant comment ils pourraient le mettre à l’abri. Les utilisateurs ont également félicité la femme pour avoir aidé les chiens dans des températures aussi difficiles. Un utilisateur a écrit : “Bénissez votre cœur pour les avoir aidés !” Un autre utilisateur a commenté, “gud job”. Un troisième utilisateur a écrit : « Je croise les doigts pour qu’ils ne se fassent pas voler !

Le texte de la vidéo se lit comme suit : “Pendant que nous dormons dans nos couvertures chaudes, les chiens dans les rues combattent le froid et les âmes les plus gentilles de Stray Talk India les distribuent. J’espère que quelqu’un dort au chaud ce soir.

