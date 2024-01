“C’est vraiment une blague”: l’avocat de Trump fustige le rapport d’un observateur indépendant avant le verdict du procès pour fraude

L’avocat de Trump, Clifford Robert, a fustigé lundi un rapport publié la semaine dernière par l’ancien juge nommé pour surveiller la Trump Organization, le qualifiant de description inexacte des finances de l’entreprise destinée à justifier la surveillance continue de l’entreprise.

Robert a critiqué le rapport dans une lettre cinglante adressée au juge supervisant le procès civil pour fraude de Trump, dans lequel Trump est accusé par le procureur général de New York, Letitia James, d’avoir gonflé sa valeur nette afin d’obtenir des conditions de prêt plus favorables. Trump a nié tout acte répréhensible et une décision dans cette affaire est attendue à tout moment.

Dans une déclaration à ABC News, l’avocat de Trump, Chris Kise, a accusé le rapport de l’observateur indépendant Barbara Jones d’exagérer des problèmes immatériels dans les finances de la Trump Organization pour « combler le trou béant dans le dossier du procureur général » et justifier les 2,6 millions de dollars d’honoraires perçus par Jones. .

“C’est vraiment une blague”, a déclaré Kise à ABC News. “En effet, il est choquant que le président Trump ait été contraint de payer des millions pour qu’un contrôleur prouve ce qu’il a dit depuis le début, à savoir qu’il n’y a aucune mauvaise conduite en matière d’information financière, aucune fraude et tout simplement aucune base pour que ce processus abusif se poursuive. “

Jones a été nommé observateur indépendant de la Trump Organization par le juge Arthur Engoron en novembre 2022 sur recommandation des avocats de Trump et du procureur général de New York, Letitia James. Citant leurs interactions fluides avec Jones au cours de sa surveillance, les deux parties ont ensuite recommandé à Jones en septembre dernier de servir de séquestre pour superviser la dissolution des SARL de la Trump Organization, comme l’ordonnait l’ordonnance de jugement sommaire partiel d’Engoron.

Le rapport de Jones, publié vendredi à la demande du juge Engoron avant sa décision attendue dans le procès pour fraude civile de Trump, révèle que la Trump Organization a été coopérative, a mis en œuvre certains changements et a apporté les corrections nécessaires aux états financiers ; cependant, le rapport souligne également les multiples erreurs et inexactitudes observées par Jones au cours de ses 14 mois en tant que contrôleur de l’entreprise.

Robert, dans sa lettre adressée lundi au tribunal, a déclaré : « Le Contrôleur déforme désormais des éléments comptables insignifiants en un récit favorisant le maintien de sa nomination et, par conséquent, la réception continue de millions de dollars en honoraires excessifs », arguant que son rapport représentait un « inacceptable ». niveau de malhonnêteté. »

Robert a ajouté que le rapport de Jones ne faisait que ressasser des problèmes précédemment résolus par la Trump Organization, et a déclaré que de nombreux éléments – y compris des divulgations incomplètes, des erreurs d’écriture et d’autres problèmes – étaient « des divergences insignifiantes et de simples erreurs mathématiques ».

“Le contrôleur n’a pas été nommé pour identifier les erreurs mathématiques ou pour faire sensation de divergences comptables mineures et sans conséquence disséminées dans les rapports financiers des plus de 400 sociétés composant l’entreprise mondiale des défendeurs”, a écrit Robert.

Jones, dans son rapport, a écrit : « Il est important de noter que la Trump Organization a reconnu les problèmes de divulgation décrits après que je les ai portés à son attention et qu’elle s’est montrée ouverte aux recommandations visant à améliorer l’exactitude et la transparence. »

Cependant, écrit Jones, « il ne semble pas exister de normes, procédures ou formations adéquates en matière de comptabilité et de présentation, ni de formation associée à la préparation des informations financières. Dans la mesure où des normes et procédures adéquates existent, elles ne semblent pas avoir été suivies partout. l’organisation.”

Robert, dans sa lettre, a noté que le rapport de Jones n’avait identifié aucune fraude, mauvaise conduite ou activité suspecte pour soutenir la surveillance continue de la Trump Organization.

Affirmant que la surveillance de Jones ne sert « aucun objectif démontrable à l’avenir », Robert a fait valoir que le rapport de Jones comprenait une « déclaration sans vergogne intéressée » selon laquelle « des inexactitudes et des erreurs peuvent continuer à se produire », afin de justifier son rôle continu de surveillance. .

En comparant Jones à l’inspecteur Javert – l’antagoniste fictif des Misérables – Robert a soutenu que le rôle de Jones équivalait à « une surveillance continue coûteuse et dénuée de sens ».

“Une surveillance supplémentaire n’est pas justifiée et ne fera qu’enrichir injustement le Contrôleur alors qu’il s’engage dans une quête de type ‘Javert’ contre les accusés”, a écrit Robert.

Le bureau du procureur général de New York a refusé de commenter à ABC News.