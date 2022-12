“C’est vraiment sans précédent”: des dizaines de vols annulés à l’aéroport de Kelowna en raison des conditions météorologiques

Le directeur de l’aéroport international de Kelowna (YLW) affirme que la météo affectant les voyages ne ressemble à rien de ce qu’il a vu.

“Dans mes 30 ans de carrière dans le secteur aéroportuaire, c’est vraiment sans précédent, où des tempêtes dans tout le pays ainsi qu’en Amérique du Nord sont frappées simultanément”, déclare Sam Samaddar.

“Il y aura beaucoup de gens qui n’iront pas là où ils veulent aller pour les vacances.”

Plus de deux douzaines de vols ont été annulés à YLW pour aujourd’hui (23 décembre).

“Nous avons eu 26 annulations”, explique Samaddar.

Ces vols ont été annulés du jour au lendemain par les compagnies aériennes. Plusieurs vols sont également retardés aujourd’hui.

YLW attend environ 7 000 passagers aujourd’hui, et la situation changera tout au long de la journée à mesure que des annulations sont constatées dans les aéroports de la Colombie-Britannique et de tout le pays.

“Nos équipes continuent de travailler 24 heures sur 24 pour s’assurer que nous sommes prêts à recevoir et à quitter les passagers”, ajoute Samaddar.

Les équipages de l’aéroport suivent le déneigement des pistes, le plus gros problème a été la visibilité.

“Où nous descendons en dessous de nos minimums et nous ne pouvons évidemment accepter aucun avion”, explique Samaddar.

Environ 3 à 5 centimètres de neige sont tombés sur le centre de l’Okanagan pendant la nuit, et d’autres sont prévus aujourd’hui. La neige devrait s’atténuer à partir de ce soir.

« Cela devrait se réduire à une plus grande activité de neige plutôt qu’à une neige généralisée », explique Brian Proctor, météorologue d’Environnement Canada. “Mais je m’attendrais à 5 à 10 cm aujourd’hui.”

Proctor s’attend à ce qu’il commence à se réchauffer à partir de ce soir également.

“Nous verrons probablement environ -10 C d’ici demain matin”,

La veille de Noël et le jour de Noël devraient voir des périodes de neige et les températures continueront d’augmenter la semaine prochaine, a ajouté Proctor.

“Les sommets dans le fond de la vallée seront probablement de 3 ° C à 4 ° C, et peut-être de la neige mouillée.”

Proctor a également mis en garde les voyageurs qui envisagent de conduire sur les autoroutes Connector et Coquihalla.

« Je ne serais pas surpris de voir les cols de montagne voir un peu de pluie verglaçante tout au long de la journée aujourd’hui. Donc vraiment pas confortable pour quiconque envisage de voyager sur la côte pour la saison de Noël.”

Les automobilistes peuvent consulter le site Web DriveBC pour connaître les conditions routières actuelles.

Les passagers au départ de YLW sont priés de vérifier auprès de leur compagnie aérienne ou du site Web de l’aéroport le statut de leur vol.

