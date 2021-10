Le mur à côté des trois nouveaux « Espaces de la diversité » du Hanauer Parkhaus est barbouillé des couleurs arc-en-ciel du drapeau « Pride », et les espaces – situés le plus près de la sortie de la structure à plusieurs étages – sont surveillés par des caméras. Lors d’une cérémonie d’ouverture des espaces la semaine dernière, le conseiller de Hanau Thomas Morlock a déclaré que les espaces sont destinés aux personnes LGBT et aux migrants, et servent de « symbole aux couleurs éclatantes » pour « diversité et tolérance ».

NOUVEAU – Un parking situé en Allemagne a inauguré des places de stationnement dédiées réservées aux conducteurs LGBTQ et migrants. L’objectif est d’aider les personnes qui ressentent « un besoin particulier de protection ». pic.twitter.com/FeGDl6NPma – BristolBlues 🇬🇧🇬🇧 (@BristolBlues40) 1er octobre 2021

L’initiative a rapidement suscité des critiques en ligne. « Pauvreté des enfants et des personnes âgées, mères célibataires à la limite de leurs moyens financiers, retraités qui doivent vivre de dépôts de bouteilles et de restes de poubelles », un commentateur tweeté, exposant certains des problèmes sociaux de l’Allemagne. « Mais pour le conseiller municipal Thomas Morlock à Hanau, il n’y a rien de plus important que de donner l’exemple de la tolérance. »

D’autres se sont demandé pourquoi ces groupes faisaient l’objet d’un traitement spécial, tandis que certains ont simplement tweeté des jurons et emojis de clown à l’idée de « espaces de diversité ».

Au milieu d’une tempête de critiques, CSD Hanau, un groupe de défense des LGBT, a suggéré que les habitants avaient peut-être été choqués par « trop ​​de tolérance ». Cependant, le groupe a déclaré que le message derrière les espaces avait été « mal compris, » et que n’importe qui – gay, hétéro, allemand ou étranger – pouvait choisir de s’y garer « prendre position contre la haine et l’exclusion.

« Les réactions parfois homophobes et xénophobes montrent clairement que l’action était juste et nécessaire », Morlock a ajouté vendredi à l’agence de presse allemande.

Les espaces ont été inaugurés il y a une semaine, mais alors que l’histoire a frappé le monde anglophone vendredi, la réaction en ligne a été tout aussi négative.

c’est ça les lignes droites, à l’arrière du bus ! https://t.co/0y7Z45CYGA – Zéro HP Lovecraft (@0x49fa98) 1er octobre 2021

En tant que membre de la communauté LGBT, je voyais ça et je prenais le bus. – Belinda (@belinda_tbh) 1er octobre 2021

Hanau, en Allemagne, introduira des espaces de stationnement réservés à la « diversité » pour les conducteurs LGBT ou migrants. Comment vérifieront-ils cela ? – Amy Tarkanian (@MrsT106) 1er octobre 2021

Certains commentateurs ont suggéré que l’idée pourrait se retourner contre eux et que les migrants de cultures islamiques ou d’autres cultures conservatrices pourraient ne pas être trop heureux d’être regroupés avec des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres.

J’imagine la réaction des migrants qui viennent d’endroits où ils lapident les lgb’ers ou même ceux qui viennent de quartiers très catholiques quand ils découvrent qu’ils ont été regroupés. – Liberté et liberté pour tous (@trueLiberalist) 1er octobre 2021

Les « espaces de diversité » sont un nouveau développement à Hanau, mais des passages pour piétons et des intersections sur le thème des LGBT ont été introduits dans divers pays occidentaux, à la suite d’une réaction similaire. Ces sections de rue aux couleurs de l’arc-en-ciel ont été critiquées par beaucoup comme des signaux de vertu inutiles et sont dans certains cas devenues des cibles de vandalisme.

