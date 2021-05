«  C’est vous qui vous sentez mal à l’aise  » – RT USA News

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été accusé d’avoir tenté de «comprendre» et de redéfinir le harcèlement dans sa dernière défense contre de multiples allégations d’inconduite sexuelle à son encontre.

Interrogé jeudi lors d’une conférence de presse sur les allégations – qui font actuellement l’objet d’une enquête – Cuomo a déclaré s’il avait fait quelqu’un « inconfortable, » C’est « Pas de harcèlement. »

«Je n’ai jamais rien dit qui me semble inapproprié. Vous pouvez quitter cette conférence de presse aujourd’hui et dire: «Oh, le gouverneur m’a harcelé». Je dirais que je n’ai jamais rien dit qui me semble inapproprié. » il a dit. «Je n’ai jamais voulu te faire ressentir ça. Vous pouvez l’entendre de cette façon, vous pouvez l’interpréter de cette façon. Et je respecte cela, et je vous présente mes excuses si j’ai dit quelque chose que vous jugez offensant.

Le gouverneur a ensuite été interpellé et demandé si sa définition du harcèlement était «juridiquement correcte», car «l’intention du harceleur n’a pas d’importance».

«Le harcèlement ne met pas quelqu’un mal à l’aise», Dit Cuomo en doublant sa voix. «Ce n’est pas du harcèlement. Si je viens de vous mettre mal à l’aise, ce n’est pas du harcèlement. C’est vous qui vous sentez mal à l’aise.





De nombreux politiciens ont appelé Cuomo à démissionner au milieu de ses nombreuses controverses, principalement des accusations de plusieurs femmes selon lesquelles il les avait harcelées, y compris l’ancienne aide Lindsay Boylan, qui a d’abord détaillé ses rencontres présumées avec le gouverneur l’année dernière.

Boylan a été l’un des nombreux à s’opposer à la conférence de presse provocante de Cuomo, l’accusant d’essayer de redéfinir le harcèlement.

«Son micro national rend son message bien plus préjudiciable qu’aux personnes dont il a directement abusé. C’est dommageable si nous l’acceptons. Le gouverneur devrait être démis de ses fonctions », elle a tweeté.

La journaliste qui a posé à Cuomo la question sur le harcèlement, Rebecca C. Lewis, a également contesté la position du gouverneur.

«Il m’a dit, une jeune journaliste le pressant, que je pouvais quitter la conférence de presse et dire qu’il m’avait harcelé, mais cela ne le rend pas vrai, puis il m’a dit la citation ci-dessous. Yikes, « a-t-elle écrit sur Twitter.

D’autres ont accusé Cuomo d’essayer de «comprendre» ses actions et de creuser encore plus profondément dans son trou de chaos politique.

En plus des accusations de harcèlement sexuel qui tourbillonnent autour de lui, Cuomo fait face à plusieurs autres enquêtes, dont une sur les accusations selon lesquelles il a manipulé les données de décès de Covid-19 hors des maisons de retraite à New York – une longue allégation lancée par ses détracteurs – et s’il a abusé de l’État. ressources lors de la rédaction de son livre sur son leadership pendant la pandémie de Covid-19 pour laquelle il aurait été payé 4 millions de dollars.

