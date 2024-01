Un couple néo-zélandais a subi un vol peu agréable après s’être assis dans l’urine d’un passager lors d’un vol international de 10 heures entre Bangkok et Sydney. L’incident révoltant s’est produit juste avant le Nouvel An, le 30 décembre 2023, alors que deux Kiwis s’envolaient de Bangkok, en Thaïlande, pour Sydney, en Australie, en route vers leur patrie, le Poste de New York signalé.

L’un des voyageurs non identifiés de Wellington a décrit le moment où ils ont réalisé qu’ils étaient coincés dans un cauchemar total : « Maintenant, nous savons que nous sommes restés assis dans l’urine pendant 10 heures de voyage. »

Crédits images : Pascal Borener/Pexels

Selon The Post, le vol du couple a pris une tournure pire lorsque l’un d’eux a placé son oreiller Qantas et d’autres effets personnels sous le siège devant eux.

Lorsque le voyageur susmentionné a récupéré son oreiller, celui-ci était apparemment humide, tout comme son sac hors taxes contenant 70 $ d’articles, un étui pour écouteurs et un oreiller cervical portable.

Au début, le couple a épinglé l’humidité de leurs affaires sur de l’eau renversée et a simplement rangé certains de leurs affaires dans le compartiment supérieur.

Crédits images : Cliquez sur Images/Unsplash

Les deux hommes ont alors demandé à un membre du personnel de cabine de remplacer leur oreiller détrempé.

“Nous avons appelé un préposé qui était confus et a enlevé l’oreiller”, a déclaré le couple, qui a finalement réalisé que la source de l’humidité était bien plus nauséabonde, selon The Post.

Après quelques heures de vol, les passagers ont cherché sous le siège une paire de sous-vêtements pour enfants. C’est alors qu’ils ont réalisé de manière horrifiante que la prétendue « eau renversée » était en fait du pipi humain.

Par la suite, le couple était resté assis dans l’urine pendant leur vol de 10 heures, à leur insu.

De plus, l’un des passagers a affirmé avoir utilisé l’oreiller cervical souillé pendant plusieurs heures « en supposant qu’il était juste un peu mouillé par l’eau », a rapporté le Post.

“Maintenant, nous savons que nous sommes restés assis dans l’urine pendant un voyage de 10 heures”, a déclaré l’un des passagers.

Crédits images : Robert Penaloza/Unsplash

Après avoir fait cette découverte répugnante, les voyageurs auraient jeté l’oreiller de voyage prétendument abîmé ainsi que le sac hors taxes et son contenu à l’atterrissage.

Le couple consterné a ensuite demandé à parler à un superviseur de la compagnie aérienne, qui leur aurait offert 10 000 points Qantas pour leurs ennuis.

Selon The Post, les voyageurs ont estimé que les réparations étaient insuffisantes pour avoir été placés dans des « déchets présentant un risque biologique », ajoutant que les points étaient inutiles car ils n’avaient pas l’intention de voler à nouveau avec le transporteur.

Après avoir supplié Qantas de procéder à un remboursement complet, la demande du couple a été initialement refusée parce que leur « billet avait été entièrement utilisé », selon un e-mail que la compagnie aérienne a envoyé au couple le 10 janvier.



Après s’être initialement opposé à la demande de remboursement du couple, Qantas a finalement remboursé aux voyageurs l’intégralité de leurs billets d’avion.

Crédits images : Pew Nguyen/Pexels

Ils ont trouvé cette réponse « tout simplement inacceptable » et ont exigé 3 827 $ – le coût de la partie Bangkok-Sydney de leur voyage, Yahoo News a rapporté.

Bien qu’ils aient reconnu que l’urine était probablement la faute de l’équipe de nettoyage sous contrat à Bangkok, Qantas en était finalement responsable.

“Ils sont sous contrat avec Qantas, il est donc de votre responsabilité d’en être propriétaire”, ont-ils écrit avant de souligner que Qantas avait récemment enregistré des bénéfices records et des plaintes record, a-t-il ajouté. Héraut de Nouvelle-Zélande signalé.

Après plusieurs allers-retours, la compagnie aérienne australienne a finalement concédé et a remboursé intégralement aux voyageurs ainsi que des excuses pour cette épreuve dégoûtante.

“Nous avons présenté nos excuses au client et procéderons à un remboursement en signe de bonne volonté”, a déclaré un porte-parole de Qantas au New Zealand Herald.

Les représentants de la compagnie aérienne ont ajouté qu’ils “étudiaient ce qui s’était passé et avaient soulevé le problème avec notre fournisseur de nettoyage à Bangkok, qui a nettoyé l’avion avant le départ”.

Le couple a déclaré au Herald qu’ils étaient déçus qu’il ait fallu tant de temps pour obtenir le résultat souhaité, mais ils étaient “vraiment heureux” d’obtenir un remboursement complet.

