Lorsque Dan Gallagher fait le tour de son entreprise, il voit beaucoup de fêtes de départ à la retraite dans son avenir.

Bien que ce ne soit pas quelque chose qu’il suit officiellement, le PDG de Mikisew Group – une entreprise basée à Fort McMurray, en Alberta, qui se spécialise dans les services, l’entretien, la logistique et la construction de sites de sables bitumineux – sait qu’il a plus d’employés qui approchent de la fin de leur carrière qu’ils ne font que commencer dehors.

“Je me promène dans notre atelier et autour de notre personnel de services sur le terrain, et je peux clairement voir cette démographie. Il vieillit », a déclaré Gallagher.

Les implications de cela le rendent nerveux.

Le groupe Mikisew est déjà aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, recrutant même jusqu’en Australie juste pour maintenir sa flotte d’équipements lourds en mouvement. Et les données démographiques de base suggèrent que le problème de l’entreprise devrait s’aggraver, pas s’améliorer.

« Le ratio d’apprentis par rapport aux travailleurs âgés ici est si bas depuis si longtemps qu’il n’y a tout simplement pas assez d’effectifs pour compenser les départs », dit Gallagher.

Pendant des années, les experts ont mis en garde contre une vague imminente de départs à la retraite alors que les baby-boomers – ceux nés entre 1946 et 1964 et la plus grande génération au Canada par taille – vieillissent et commencent à quitter massivement le marché du travail.

Le taux de croissance de la population active de ce pays suit une tendance à la baisse depuis 2000, mais la tendance s’est intensifiée au cours des dernières années. Cette “vague grise” est à l’horizon depuis un certain temps, mais les experts disent qu’elle est maintenant en train de s’écraser à terre.

Selon Statistique Canada, entre 2016 et 2021, plus de 1,4 million de Canadiens sont entrés dans les rangs des personnes âgées de 55 ans et plus.

L’an dernier seulement, un Canadien sur cinq en âge de travailler était âgé de 55 à 64 ans, un record absolu dans l’histoire du recensement canadien.

« C’est comme si un camion s’arrêtait dans votre rétroviseur. Vous le voyez là-bas, et ça bouge lentement, puis vous détournez le regard pendant un moment et tout à coup, c’est complètement à vos trousses », a déclaré Mike Holden, économiste en chef du Business Council of Alberta.

L’arrivée de la vague grise survient en même temps que des entreprises de toutes tailles, de toutes industries et de toutes provinces se plaignent de pénuries de main-d’œuvre. Au deuxième trimestre de 2022, il y avait plus d’un million d’emplois vacants au Canada, le nombre trimestriel le plus élevé jamais enregistré.

Ce n’est pas une coïncidence. Bien que la pandémie de COVID-19 ait perturbé les marchés du travail, elle porte en grande partie la responsabilité des pénuries de main-d’œuvre persistantes.

Mais le taux de participation à la population active du Canada n’est actuellement que légèrement inférieur à ce qu’il était avant la pandémie. En fait, les Canadiens jeunes et d’âge moyen sont retournés sur le marché du travail à des niveaux proches ou bien supérieurs à ceux observés en 2019, souligne un rapport de la Banque Scotia.

Le même rapport indique que la baisse de la participation globale au marché du travail qui existe est entièrement due au fait que les Canadiens âgés de 60 ans et plus quittent le marché du travail. Cela signifie que la véritable racine du problème actuel est la population vieillissante du Canada, et qu’elle a de vastes répercussions sur l’économie du pays.

“Je pense que la chose la plus importante qui est négligée est, quelles sont les conséquences de ces problèmes de main-d’œuvre?” déclare Patrick Gill, directeur principal du laboratoire de données commerciales de la Chambre de commerce du Canada.

Il souligne qu’environ une entreprise canadienne sur trois (36 %) déclare déjà faire face à une pénurie de main-d’œuvre. Ce chiffre grimpe à environ 45 % dans les secteurs de la fabrication et de la construction et à 58 % dans le secteur de la restauration et de l’hébergement.

« Cela se traduit par le fait que tout le monde travaille plus d’heures, et cela affecte finalement la qualité de vie. Cela signifie une croissance plus lente, et c’est aussi un facteur de retards dans la chaîne d’approvisionnement.

Des groupes d’affaires concernés ont proposé un certain nombre de solutions possibles à la crise démographique imminente, allant de l’augmentation des niveaux d’immigration à la recherche de moyens de retenir plus longtemps les Canadiens âgés sur le marché du travail. (Certains observateurs ont même suggéré que le gouvernement devrait augmenter l’âge de la Sécurité de la vieillesse, en partie pour décourager la retraite anticipée).

Mais même une augmentation significative de l’immigration ne suffira pas à arrêter la marée montante, déclare Rafael Gomez, directeur du Centre des relations industrielles et des ressources humaines de l’Université de Toronto.

La dernière génération du baby-boom au Canada aura 65 ans en 2030, et une fois que cette cohorte sera complètement hors de la population active, la population en âge de travailler — les personnes âgées de 15 à 64 ans — représentera une plus petite proportion de l’ensemble de la population canadienne.

“Cela allait toujours nous mordre”, dit Gomez. « Les tendances démographiques ne sont pas faciles à modifier à court terme. En fait, c’est vrai que pendant 20 ans on va voir une baisse (de la population active).

Alors que les gouvernements devraient utiliser tous les leviers politiques à leur disposition pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre, dit Gomez, les employeurs doivent également accepter le fait que les défis auxquels ils sont actuellement confrontés pour combler les postes vacants ne vont pas disparaître.

“C’est votre nouvelle normalité. Et même si l’économie s’effondre, cela ne changera pas les conditions de travail », dit-il.

“Nous entrons dans une ère où nous allons avoir une main-d’œuvre plus jeune – faire plus, être invité à faire plus, faire l’objet d’une offre et d’une concurrence”, ajoute Gomez.

«La main-d’œuvre va être très difficile à trouver et les employeurs vont devoir travailler dur pour attirer des employés.»

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

Canada PopulationEmploisTravail