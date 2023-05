C’est votre dernière chance d’obtenir une licence à vie Microsoft Office 2021 à 30 $

Si vous recherchez des outils de productivité, il est difficile de faire correspondre la suite d’applications Microsoft Office. Office est la norme de l’industrie en matière de traitement de texte, de feuilles de calcul, de courrier et plus encore – et il est utilisé par les entreprises, les écoles et les particuliers du monde entier, ce qui en fait un élément essentiel de la vie de la plupart des gens à un moment ou à un autre. Vous avez probablement déjà utilisé Word, Excel, PowerPoint et Outlook, mais les applications Office ne sont pas toujours incluses dans les achats d’ordinateurs, et l’accès par vous-même peut entraîner un prix élevé.

Il existe une version gratuite gratuite d’Office, mais en supposant que la version de base d’Office ne fonctionnera pas pour vous (voir ci-dessous), vos options se résument essentiellement à payer des frais mensuels ou annuels pour un abonnement Microsoft 365 ou à opter à la place pour une licence Office unique avec la panoplie complète d’applications, qui coûte généralement jusqu’à 430 $. Mais jusqu’au 1er juin, StackSocial propose un Licence Microsoft Office 2021 pour seulement 30 $. C’est environ 86% de réduction sur son prix habituel. Mieux encore, cette licence, disponible pour Windows ou Mac, est un achat unique qui vous donne un accès illimité sans frais récurrents.

Microsoft, CNET

L’offre de StackSocial est une excellente affaire par rapport à la vente en ligne Suite d’abonnement Microsoft 365 qui commence à 7 $ par mois ou 70 $ par an pour les particuliers. Il y a un version en ligne gratuite de Microsoft Office que vous pouvez également utiliser, mais ce n’est pas aussi complet. (Séparément – et notamment – les utilisateurs d’Apple doivent noter qu’Outlook est maintenant une application gratuite pour Mac.)

Maintenant, un accord aussi bon s’accompagne de quelques mises en garde. Tout d’abord, cette clé n’est bonne que pour un ordinateur unique, vous ne pourrez donc pas l’installer sur différentes machines de votre domicile, et si votre ordinateur actuel tombe en panne, vous pourriez rencontrer un problème en essayant de le transférer. De même, vous passez à côté d’autres avantages que vous obtiendriez en tant qu’abonné 365. Vous n’obtiendrez aucun OneDrive Cloud Storage, ni les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle basées sur le cloud telles que Copilote Microsoft. Et tandis que les applications devraient continuer à fonctionner aussi longtemps que votre ordinateur fonctionne, le support de Microsoft pour cette version d’Office se termine le 13 octobre 2026.

Pour ce dernier point : bien qu’il s’agisse d’une « licence à vie » – c’est-à-dire la durée de vie de l’ordinateur sur lequel vous l’avez installée – il convient de noter qu’il existe toujours un risque que Microsoft résilie la licence. Mais les versions de l’accord de Stack fonctionnent depuis plus d’un an – celle que nous avons achetée au début de 2022, par exemple, fonctionne toujours bien. À ce prix, il vous faut un peu plus de quatre mois pour obtenir un retour sur investissement complet par rapport à l’achat de l’abonnement, donc le facteur de risque n’est pas très élevé ici.