C’est votre dernière chance de nommer les héros britanniques de la santé pour nos prix Who Cares Wins

Davina McCall animera les prix Who Cares Wins de The Sun qui seront diffusés sur Channel 4 Crédit : Rex

Vous avez peut-être contracté le coronavirus et souhaitez remercier l’équipe qui vous a sauvé la vie dans des circonstances extraordinaires.

Ou peut-être avez-vous été aidé par un soignant désintéressé ou un bénévole de soins palliatifs, un porteur ou un nettoyeur.

Les gagnants et les finalistes seront invités à une cérémonie scintillante animée par Davina McCall, qui sera diffusée par Channel 4 en septembre.

Meilleure œuvre caritative : Cianna’s Smile

La fille de HAYLEY KING, Cianna, a reçu un diagnostic de drépanocytose alors qu’elle n’avait que quelques jours. Mais quand elle parlait aux gens de l’état de sa petite fille, souvent ils n’en avaient jamais entendu parler.

Hayley, 35 ans, de Reading, a expliqué qu’il s’agissait d’une maladie génétique du sang potentiellement mortelle.

Maman Hayley a trouvé l’association caritative Cianna’s Smile pour soutenir les personnes atteintes d’anémie falciforme Crédit : Damien McFadden

Après que Cianna ait subi une admission traumatisante à l’hôpital, Hayley s’est rendu compte qu’il y avait un manque de sensibilisation à la maladie. Elle a fondé Cianna’s Smile, devenu une association caritative en 2017, pour soutenir les personnes atteintes et leurs familles.

Hayley dit que parce que la maladie est « invisible », les personnes atteintes sont « souvent considérées comme dramatiques ou même comme des toxicomanes.

Les enseignants peuvent penser que les enfants se plaignent de douleurs pour sortir de la classe, mais c’est une urgence médicale.

Pendant les fermetures, Hayley a organisé des matinées café virtuelles et a livré des boîtes de bien-être aux familles.

Le sourire de Cianna a été nominé par Lola Olayemi, 43 ans, de Reading, dont la fille Zara souffre d’anémie falciforme. Lola déclare : « Hayley est altruiste et nous a aidés à surmonter la peur du diagnostic.

« A chaque fois que je fais appel à elle, elle est toujours là pour me donner des conseils, même si c’est au milieu de la nuit. Je lui fais tellement confiance. Elle ne m’a jamais laissé tomber.

Meilleure infirmière : Zara Zaman

Alors que la pandémie frappait les hôpitaux en mars de l’année dernière, l’infirmière Zara Zaman, 24 ans, a répondu à l’appel des soignants de première ligne pour traiter les patients de Covid.

Bien qu’elle n’ait aucune expérience en soins intensifs, Zara s’est portée volontaire à l’hôpital de Newham, dans l’est de Londres, pour aider à couvrir les collègues qui s’occupent de parents à domicile.

L’infirmière Zara Zaman a aidé à couvrir des collègues s’occupant de parents à domicile pendant la pandémie malgré l’absence d’expérience en soins intensifs Crédit: News Group Newspapers Ltd

Zara se souvient : « Dans mon service, il y avait des infirmières qui étaient des mères ou qui vivaient avec des membres âgés de la famille. J’ai pensé, l’hôpital doit retirer quelqu’un de ma salle et c’est quelque chose que je peux faire.

« C’était une période tellement effrayante pour les infirmières et le personnel, mais j’y suis allé. »

Zara a partagé son parcours en ligne, écrivant des blogs et filmant des vidéos pour faire connaître au public les réalités de la ligne de front de Covid.

Zara, de l’Est de Londres, a déclaré: « J’ai montré les aspects réalistes de la vie en tant qu’infirmière pendant la pandémie – des implications sur la santé mentale à la fatigue et à des sujets comme l’épuisement professionnel. »

Elle est maintenant retournée à sa spécialisation en gestion de la douleur à St George’s à Tooting.

Elle a été nommée par son manager Andrew Kelso, qui a déclaré : « Au cours de cette dernière année, Zara s’est surpassée dans son travail d’infirmière. Elle est gentille, attentionnée, passionnée et une véritable héroïne.

Héros méconnu : Mandy Cassidy

APRÈS que le fils de Mandy Cassidy, âgé de 18 ans, a été poignardé à mort, elle a consacré sa vie à faire la différence et a rejoint le London Ambulance Service (LAS) en tant que répartitrice.

Mandy, 57 ans, de Northolt, dans l’ouest de Londres, a déclaré : « Mon fils a été assassiné il y a 20 ans.

Mandy Cassidy a rejoint le London Ambulance Service après que son fils Greg a été poignardé à mort Crédit: News Group Newspapers Ltd

« Après cela, j’ai décidé que je devais faire quelque chose pour moi-même. J’ai vu une annonce pour le London Ambulance Service et je l’ai rejoint il y a 19 ans.

Son fils « tourbillon » a été attaqué en septembre 2001 lors d’une dispute lors d’une soirée.

Mandy a commencé à faire du bénévolat avec l’équipe d’éducation publique de LAS et passe maintenant environ 30 jours par an à parler aux écoliers des dangers auxquels ils peuvent être confrontés.

« Vous êtes l’avenir de ce pays », leur dit-elle. « J’ai eu des larmes. J’ai eu des câlins et des applaudissements des enseignants et des enfants.

« C’est tellement bon pour eux. Nous pouvons réellement faire la différence – et c’est ce que je voulais faire.

Elle est nommée par son ancien supérieur hiérarchique Peter Crean, un responsable de la livraison opérationnelle de LAS.

Peter, 40 ans, a déclaré : « C’est fantastique de voir l’étincelle dans ses yeux. Savoir qu’à travers les mauvaises choses qu’elle a vécues, elle peut partager du bien et créer quelque chose de positif à partir d’une expérience négative.

Mandy dit qu’elle est « très fière » d’être nominée et s’est engagée à poursuivre son travail bénévole.

Jeune héros : Lucas Palmer

QUAND son petit frère a glissé et est tombé dans une rivière rapide, Lucas Palmer n’a pas hésité à agir.

Le jeune, alors âgé de sept ans, a sauté après que son frère de deux ans, Louis-Arthur, se soit glissé dans l’eau à Rhymney, dans le sud du Pays de Galles, en écumant des cailloux.

Lucas, photographié à gauche, a sauté dans une rivière rapide pour sauver son petit frère Crédit : Gareth Everett/Agence Huw Evans

Maman Kate, 32 ans, a déclaré : « Cela n’aurait pas été naturel pour moi de me lancer à l’âge de Lucas, j’aurais eu peur. Mais il n’y a même pas pensé.

« Je pense qu’il mérite le monde. »

La maman de trois enfants avait elle-même sauté à l’eau dans le but de sauver son plus jeune enfant, mais n’avait pas pu s’approcher suffisamment pour l’attraper.

Cependant, elle a réussi à pousser Louis-Arthur vers son frère aîné, qui l’a tiré vers le bord et l’a transporté en lieu sûr.

« Je suis tellement reconnaissant que nous ayons tous survécu – Lucas est vraiment notre superstar. »

Décrivant l’incident d’avril 2020, Lucas, maintenant âgé de neuf ans, a déclaré: « Il a glissé et j’ai sauté – je suis tellement heureux d’avoir sauvé Louis. »

Il a été nommé par son autre frère Lawson, cinq ans, qui a déclaré : « Mon grand frère mérite ce prix parce qu’il a sauvé mon petit frère de la noyade.

« Mon grand frère Lucas a réfléchi très vite et s’est précipité pour le récupérer. Je ne savais pas quoi faire, mais Lucas l’a fait – c’est mon héros.