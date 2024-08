18 août — Un bâtiment en construction dans le centre-ville de Champaign abritera une épicerie indienne locale ainsi qu’un restaurant indien et une boucherie spécialisée dans la viande halal.

Bombay Market, actuellement situé au 1726 W. Bradley Ave. à Champaign, prévoit de déménager au 134 E. University Ave., qui comprend également un espace pour Mama’s Kitchen et Halal Butcher Shop.

Le plan prévoit que les trois entreprises ouvrent le mois prochain, a déclaré Pappu Patel, copropriétaire de Bombay Market.

Patel et sa femme, Asmita, ont acheté l’épicerie indienne en 2017.

« Le magasin grandit vite, nous avons besoin d’espace », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin d’un espace plus grand, car si vous venez dans ce magasin, vous vous retrouverez à l’étroit, avec trop de choses à l’intérieur. »

Alors que les Patel sont propriétaires du Bombay Market, la boucherie Halal est gérée par Blessin Joju de Bloomington et Mama’s Kitchen est gérée par Prakash Patel.

Pappu Patel a déclaré que ces deux opérations répondent à un besoin de la communauté. D’une part, il est difficile de trouver de la viande halal à Champaign-Urbana, a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup d’étudiants indiens ici », a-t-il ajouté. « C’est difficile de trouver de la nourriture traditionnelle ici. »

Un bar d’Urbana qui avait fermé le week-end dernier pour se « restructurer » a rouvert en douceur mercredi soir.

Stuart Candlin, copropriétaire du Boomerangs Bar and Grill au 1309 E. Washington St., a déclaré que l’entreprise était toujours en « réorganisation » mais qu’elle avait pu rouvrir plus tôt que prévu initialement – bien qu’avec une équipe réduite et un menu limité.

Le bar sera fermé dimanche pour « poursuite de la réorganisation », selon une récente publication sur les réseaux sociaux. Candlin prévoit de reprendre ses activités plus normales au début de cette semaine.

Boomerangs avait déjà annoncé qu’il fermerait ses portes à la fin de ses activités, aux premières heures du matin du 12 août, pour « restructurer, réorganiser et mettre à jour notre entreprise ». À l’époque, le bar n’avait aucune date de réouverture prévue.

« Une grande partie de la restructuration a concerné nos dettes et la liquidation de nos stocks pour libérer du capital d’exploitation », a déclaré Candlin au News-Gazette. « L’aide de la communauté locale, de la communauté musicale et de notre propriétaire, Christy Grassman, a vraiment rendu la réouverture possible. »

Il a également remercié Denzel McCauley et Rakeem Sallee comme deux personnes « qui ont fait tout leur possible pour que cette fermeture soit de courte durée », et a déclaré que le fait d’avoir été réservé par les deux artistes locaux dimanche dernier était un autre facteur contribuant à pouvoir rouvrir si rapidement.

Un nouveau Dunkin’ Donuts, exclusivement réservé au drive-in, devrait ouvrir ses portes vers la dernière semaine d’octobre.

Le propriétaire Krishna Patel de Plainfield a déclaré qu’il s’agissait de la « date d’ouverture ciblée » actuelle pour le magasin situé au 1616 Patton Drive dans le nouveau développement Churchill Commons à Mahomet.

L’histoire continue

« Mais cela reste encore provisoire car nous sommes encore en construction », a-t-elle ajouté.

La cinquième édition annuelle de l’InspireH.ER Vendor Expo se tiendra à l’hôtel I et au centre de conférences de l’Illinois de 10 h à 17 h le 24 août.

La fondatrice d’InspireH.ER, Valeri Nesbitt-Howard, a déclaré que l’événement est gratuit et ouvert au public et mettra en vedette une variété de fournisseurs locaux, y compris certains qui sont encore relativement inconnus.

« Cela leur donne une plateforme pour présenter leur entreprise à la communauté qui, autrement, ne les verrait peut-être pas », a-t-elle déclaré.

L’événement proposera également de la nourriture et des boissons, des cadeaux, de la musique live et des opportunités de réseautage.

Bien que l’exposition soit largement réservée, Nesbitt-Howard a déclaré qu’il leur restait encore quelques places pour les vendeurs mardi et qu’ils étaient prêts à accepter les inscriptions tardives.

Plus d’informations sont disponibles sur .

InspireH.ER est une organisation à but non lucratif qui décrit sa mission comme le renforcement « du leadership, du pouvoir et de la voix des filles issues de communautés marginalisées et mal desservies ».

Nesbitt-Howard a déclaré que la ville de Champaign avait également contribué à l’exposition en fournissant un soutien financier. Business Elevator et la Chambre de commerce noire du comté de Champaign participent également à l’événement.