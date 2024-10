C’est votre affaire, je suis glamour en déplacement

13 octobre — En 2016, Javonne Hagerman a eu un problème de santé qui l’a conduite à l’hôpital pendant un mois. Une fois libérée, elle était incapable de conduire, ce qui signifiait qu’elle ne pouvait pas accéder à certains de ses remontants habituels.

« Je ne pouvais pas me faire coiffer, me coiffer ou quoi que ce soit comme je le ferais normalement, et il n’y avait personne pour venir me voir », a-t-elle déclaré.

De cette expérience est née l’idée de Mobile Glam Lab, une petite entreprise fondée par Hagerman en 2021 qui va à la rencontre des clients là où ils se trouvent pour leur fournir une variété de services de beauté.

Cela comprend des spécialités de coiffure et de maquillage, des événements de groupe, des cours de maquillage, des tutoriels de coiffure et des master classes.

« Je pense que c’est une très bonne réaction lorsque les gens en apprennent l’existence », a déclaré Hagerman. « J’essaie toujours de faire passer le message, vraiment. Mais la réaction que j’obtiens est : ‘Oh, c’est une idée tellement géniale.' »

Elle a noté qu’avoir une équipe de trois personnes – elle-même et deux autres stylistes – est un défi car cela signifie qu’ils ne peuvent pas réserver de plus grandes fêtes. Cependant, elle cherche à embaucher davantage d’employés.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa partie préférée du travail, Hagerman a répondu : « Gâter mes épouses ».

« Je me sens très gâtée », a déclaré Hannah (Darcy) Andresen, alors que Hagerman se maquillait pour son mariage le 4 octobre 2024 avec Will Andresen. « Vous m’avez mis des cache-œil en or 5 carats. »

« En fait, 14K », corrigea Hagerman en riant.

Chittick Eye Care prévoit d’ouvrir un nouveau centre de soins chirurgicaux au 501 N. Dunlap Ave. à Savoy au début de l’année prochaine.

« Il est en construction », a déclaré Jason Shanks, directeur de l’exploitation. « Notre plan est d’ouvrir le 1er janvier, puis nous commencerons la chirurgie de la cataracte assistée par laser à partir du 1er février. »

Il a ajouté que la clinique abritera « deux salles de chirurgie en cabinet et une clinique entière d’optométrie et d’ophtalmologie pour traiter les patients pour le LASIK et pour la chirurgie de la cataracte ».

Le centre ne remplacera pas les bureaux d’optométrie Chittick existants au 8 Dunlap Court, mais complétera plutôt ces installations.

Shanks a déclaré que Chittick espère offrir une « expérience premium » pour la chirurgie qui soit plus accueillante qu’un environnement hospitalier, avec des avantages tels que des fauteuils de massage et des rafraîchissements.

Les patients pourront également choisir la musique qu’ils souhaitent écouter pendant une opération de la cataracte ou au LASIK.

« Nous voulons simplement offrir à nos patients quelque chose de cool et hors du commun qu’ils ne pourront obtenir nulle part ailleurs dans la région », a déclaré Shanks.

Applied Pavement Technology, Inc (APTech), une entreprise spécialisée dans les « solutions d’ingénierie et de gestion des chaussées », a déménagé du 115 W. Main St. à Urbana vers un nouveau siège social au deuxième étage du 1908 S. First St. à l’Université. du parc de recherche de l’Illinois à Champaign.

L’entreprise a décidé de le faire fin septembre.

Le président d’APTech, Monty Wade, a déclaré que même si l’ancien site avait bien fonctionné pendant près de 20 ans, l’entreprise était devenue trop grande pour ses installations.

Le nouveau siège social offre près de 20 000 pieds carrés d’espace de travail, soit environ deux fois plus que l’ancienne installation, ont indiqué les responsables d’APTech.

Ils ont ajouté qu’il offre également « une lumière naturelle abondante et des espaces connectés pour une collaboration facile », tous les employés étant situés au même étage.

« Nous sommes ravis d’entamer le prochain chapitre de croissance d’APTech dans un environnement de pointe et axé sur l’équipe », a déclaré Monty. « En plus d’offrir un environnement de travail idéal aux employés, cela nous permettra également d’améliorer nos services et nos produits afin de mieux servir nos clients. »

First Mid Bancshares, Inc., la société holding de First Mid Bank & Trust, a été nommée Bank & Thrift Sm-All Star 2024 par la banque d’investissement Piper Sandler.

Les responsables de First Mid ont déclaré qu’il s’agissait d’un « honneur prestigieux récompensant les banques les plus performantes dans le segment des petites capitalisations ». Il est attribué sur la base de critères tels que la rentabilité, la croissance, la qualité du crédit et la solidité du capital.

La banque régionale était l’une des 30 banques parmi plus de 350 à avoir été récompensées.

« Nous sommes ravis d’être reconnus par Piper Sandler comme une banque très performante », a déclaré Matt Smith, directeur financier. « Cette réalisation témoigne de l’engagement de notre équipe à fournir un service exceptionnel, des solutions financières innovantes et une croissance durable à nos clients et actionnaires. Nous restons concentrés sur l’établissement de relations solides et le soutien de la vitalité économique des communautés que nous servons.

First Mid a son siège social à Mattoon et possède des sites dans l’Illinois, le Missouri, le Texas et le Wisconsin. Cela comprend des succursales à Arcola, Champaign, Mahomet, Monticello, Rantoul, Savoy, Tuscola et Urbana.