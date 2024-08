C’est votre affaire I La construction d’U-Haul avance

25 août — Alors que les étudiants reviennent dans la région de Champaign-Urbana pour suivre leurs cours, la construction se poursuit sur le nouveau bâtiment de cinq étages d’U-Haul au 306 E. University Ave. L’entreprise espère terminer le projet avant la fin du semestre.

Le président de la société U-Haul du sud de l’Illinois, Kevin Barringer, a déclaré que l’objectif était d’achever les travaux entre la mi-novembre et la fin novembre.

« Actuellement, nous avons installé la majeure partie de la structure métallique et travaillons à terminer l’extérieur du bâtiment ainsi que les unités d’entreposage intérieur », a-t-il déclaré.

Le projet comprend 1 500 unités de libre-entreposage et un entrepôt U-Box.

Un bâtiment U-Haul vieux de 33 ans sur le site a été démoli à l’automne 2023 pour faire place à la nouvelle installation, et 15 employés ont été temporairement relocalisés dans une autre installation U-Haul au 2020 Glenn Park Drive, à Champaign.

« Cet emplacement offrira U-Haul Truck Share 24h/24 et 7j/7, un espace de stockage en libre-service climatisé et notre programme de stockage mobile U-Box », a déclaré Barringer.

Ouverture prochaine d’un nouveau café

Yummy Future, une combinaison de café et de startup technologique mettant en vedette un barista robotique, espère ouvrir son deuxième emplacement au 401 Green St. à Champaign en septembre, selon le co-fondateur Garrett Yan.

Bootcamp d’affaires

Les inscriptions sont ouvertes pour Monticello Bootcamp, un programme de développement des petites entreprises géré par le village de Monticello en partenariat avec Monticello Main Street et la Chambre de commerce de la région de Monticello. Callie Jo McFarland, directrice du développement communautaire du village, a déclaré que le programme se tiendra au Livingston Center les mardis (de 18 h à 21 h) du 3 septembre au 8 octobre, à l’exception du 1er octobre, où les participants sont libres.

Des informations et un lien d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante : . La date limite d’inscription est le 2 septembre, mais McFarland a déclaré que les retardataires sont également acceptés et qu’il n’y a pas de limite au nombre de participants.

Les cours « sont gratuits pour tous et ouverts à tous », ont déclaré les organisateurs.

McFarland a déclaré que l’un des plus grands avantages pour les participants est qu’ils repartent avec des informations qui peuvent les aider à décider en toute confiance s’ils souhaitent ou non aller de l’avant avec leurs idées commerciales.

De plus, les participants ont la possibilité de demander une subvention pour une nouvelle entreprise ou une subvention pour un accélérateur d’entreprise existant s’ils le souhaitent.

Le bootcamp offre également de nombreuses opportunités de réseautage aux participants, a déclaré McFarland.

« Parce que ce programme n’est pas exclusif à Monticello ou même au comté de Piatt, nous avons étendu le réseau entrepreneurial des participants (et des contacts professionnels) à 8 comtés, dont Piatt, et à plus de 200 entrepreneurs participants », a-t-elle déclaré.

« Certains ont fait avancer leur entreprise, d’autres non… et c’est tout à fait normal. C’est l’objectif du programme : permettre aux entrepreneurs de s’arrêter et de se dire « Peut-être que ce n’est pas le meilleur moment » ou « Je peux le faire ! » en toute confiance. »

Le thème du marathon dévoilé

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le marathon Christie Clinic Illinois 2025, ainsi que pour le semi-marathon, le 10 km, le 5 km, le mile, le relais marathon, la course pour les jeunes et les défis multi-événements.

Le week-end de course commence le 24 avril et le marathon aura lieu le 26 avril.

Les organisateurs ont annoncé que le thème du week-end de course 2025 sera « Tradition et triomphe ». Des informations et un lien d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante : .

Une coopérative agricole achète un fournisseur de propane

Premier Cooperative, une coopérative appartenant à des agriculteurs de l’Illinois dont le siège social est à Champaign, a annoncé son intention d’acheter Progressive Propane, basée à Philo.

Les deux entreprises prévoient finaliser l’accord plus tard ce mois-ci, et tous les employés de Progressive deviendront des employés de Premier, ont indiqué les responsables de la coopérative. Cela inclut le directeur Tim Grubb.

« La réputation exceptionnelle de Progressive témoigne du travail accompli par Tim Grubb et son équipe depuis de nombreuses années », a déclaré Tim Hughes, PDG de Premier. « Le fait qu’il dirige notre entreprise de propane à l’avenir est une formidable opportunité et une victoire pour toutes les personnes impliquées. Nous sommes très reconnaissants à Mike et Mikki Pierce d’avoir fait confiance à Premier pour poursuivre la grande entreprise qu’ils ont fondée. »