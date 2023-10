C’est votre affaire | Au D-Bat Champaign, on a tout le temps de jouer au ballon | Entrepreneurs

La saison de baseball est terminée pour l’année, mais pas au nouveau centre d’entraînement de baseball et de softball en salle D-Bat Champaign.

Il est maintenant ouvert au 1912 Glenn Park Drive, à côté du ReStore d’Habitat pour l’humanité.

D-Bat Champaign est ouvert de 10 h à 21 h en semaine, de 10 h à 18 h le samedi et de midi à 18 h le dimanche, selon Heather Landrus, qui a ouvert cet endroit avec son frère, Derrick Landrus.

Voici ce que D-Bat Champaign a à offrir : 15 cages de frappeurs, dont quatre avec lanceurs et dont une avec machine Hit-Trax ; une boutique professionnelle ; une salle de fête ; un salon pour les parents ; et camps, cliniques et cours.

Les joueurs peuvent venir acheter des swings sur une machine ou acheter des abonnements mensuels actuellement proposés à prix spécial, a déclaré Heather Landrus.

D-Bat organise son premier camp pour enfants la semaine prochaine.

Le personnel compte cinq instructeurs de baseball et cinq instructeurs de softball, parmi lesquels des entraîneurs expérimentés.

« J’ai l’impression qu’avoir une installation intérieure comme celle-ci dans le centre de l’Illinois en hiver profitera aux enfants de la communauté », a déclaré Heather Landrus.

Pour plus d’informations sur les camps, les cliniques, les leçons et les articles de la boutique du pro, elle invite tout le monde à consulter le site Web à dbatchampaign.com et aimer et suivre D-Bat Champaign sur Facebook pour rester au courant des activités proposées.

Nouvel emplacement

BodyWork Associates a un nouvel emplacement au sein du Mettler Center, 2906 Crossing Court, C.

Fournisseur de massothérapie depuis 1982, BodyWork Associates dispose de deux salles de soins indépendantes à Mettler.

Il dispose également d’emplacements au 407 Windsor Road, C, et d’un bureau satellite au Living Legacy Pilates Studio au 44 E. Main St., C.

L’agence de soins à domicile s’agrandit

Visiting Angels, une agence de soins à domicile pour personnes âgées, a un nouvel emplacement au 1800 Woodfield Drive, Suite C, Savoy.

Le nouvel emplacement est une extension de l’agence de soins à domicile Visiting Angels de Rose Ruholl à Effingham.

Le site Savoy offrira des soins à domicile non médicaux aux personnes âgées afin de les aider à vieillir chez elles.

Les services comprennent l’entretien ménager léger et la lessive, le bain, la toilette, l’aide à l’habillage, les rappels de médicaments, la planification et la préparation des repas, les courses, les courses et les rendez-vous, les soins horaires flexibles, la compagnie et les soins de répit pour les familles.

Ruholl a ouvert son agence à Effingham en 2018.

Pour contacter le bureau Savoy, appelez le 217-954-0775.

Devoirs

Alyssa et Clayton Hudson, de la campagne Urbana, proposent des travaux de rénovation et de redécoration par l’intermédiaire de leur entreprise locale, ACE Homes.

Alyssa Hudson est designer et agent immobilier et son mari s’occupe de la construction, et ils acceptent des projets dans et autour du comté de Champaign.

Certains clients savent exactement ce qu’ils veulent, mais pour ceux qui n’ont pas une vision précise de ce qu’ils recherchent, ACE Homes fournit des conseils et crée des conceptions, en fournissant des tableaux d’ambiance visuels et des rendus 3D, a déclaré Alyssa Hudson.

Les Hudson possèdent également des propriétés locatives et travaillent actuellement à la revente d’une propriété qu’ils possèdent dans la région de Stratford Park à Champaign.

Pour les projets, ils sont actuellement réservés pour mai 2024, mais peuvent travailler chez des clients de conception qui souhaitent de nouveaux meubles et décorations sans construction plus tôt.

Les clients potentiels sont invités à envoyer un e-mail à [email protected] et à remplir un questionnaire sur ce qu’ils recherchent et leur calendrier.

Défilé des Lumières 2023

Le Champaign Center Partnership a annoncé le thème de la Parade of Lights de cette année : les films classiques des fêtes.

Le défilé est prévu pour le 25 novembre (samedi des petites entreprises) au centre-ville de Champaign.

La journée débutera à 13 heures avec des activités préparatoires au défilé, notamment des promenades en calèche, des visites au Père Noël et un nouveau programme de toucher un flotteur. Le défilé démarrera à 18h

Vous envisagez d’enregistrer un char pour participer au défilé ? Les lève-tôt peuvent bénéficier d’une réduction en s’inscrivant avant le 31 octobre.

Pour vous inscrire et bénéficier des opportunités de bénévolat, rendez-vous sur champaigncenter.com/parade-of-lights.