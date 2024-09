C’est une surcharge sensorielle au festival de musique Rifflandia

Le festival de musique à Rock Bay se poursuit jusqu’à dimanche.

Si — comme on dit — un festival de musique pleinement opérationnel ressemble à une ville, avec de la nourriture, un abri et tout le reste, la première journée complète d’activité à Rifflandia samedi était semblable à New York.

Times Square, pour être exact.

Rifflandia 2024 est un mélange de lumières, de sons et de spectateurs, avec une empreinte considérable. Un festin pour les sens ne suffirait pas à le décrire. C’était une surcharge sensorielle, de la meilleure façon possible.

Le nouveau site de Rifflandia, situé à Matullia Lands à Rock Bay, a été inauguré vendredi avec des prestations de Rezz, Ja Rule et C+C MusicFactory. Les organisateurs ont déclaré qu’une foule de 6 500 personnes s’était déplacée pour les débuts, qui ont été quelque peu affectés par des pluies intermittentes.

Le soleil était à l’ordre du jour samedi, qui a attiré environ 8 000 fans de musique, les concerts ayant débuté à 14h30, plusieurs heures plus tôt que les festivités de vendredi. Plus de concerts, plus de soleil : tout semblait aller pour le mieux le deuxième jour. L’absence de pluie a aidé. Mais les concerts étaient bien meilleurs, avec un peu de magie en prime.

Feist, qui sera la tête d’affiche dimanche et qui est sans doute l’artiste la plus connue et la plus décorée du festival, a sauté sur scène avec ses anciens camarades du groupe Broken Social Scene. Elle a donné un peu d’entrain en début de soirée, tout comme les débuts canadiens du groupe électronique AVE, venu de Milan, en Italie.

Le nouveau site de Rock Bay (il se trouvait auparavant au Royal Athletic Park) offrait une gamme de possibilités, la principale étant le déplacement de ses trois scènes musicales (le festival dispose également d’une scène comique). Les problèmes de son ont probablement été pris en compte dans la décision, et le déménagement s’est avéré payant. Il y avait peu de fuites sonores lorsque les scènes fonctionnaient simultanément, et le son ne semblait pas se propager bien loin de la salle comme c’était le cas les années précédentes.

Plusieurs moments musicaux ont fait que tout le battage médiatique semblait justifié. Vendredi soir, le platiniste hip-hop Skratch Bastid et la favorite du disco Sophie Ellis-Bextor se sont démarqués. Et sur la scène à dôme à vocation électronique du festival, qui sera certainement un éternel favori à l’avenir, le Lazy Syrup Orchestra a été impressionnant.

« Je joue sur cette scène demain », a déclaré Feist à la fin de sa prestation avec Broken Social Scene. « Soyez là. »

De sages conseils.

Rifflandia continue dimanche de 14h30 à 23h, avec des apparitions de The Beaches, De La Soul, L7 et d’autres.

