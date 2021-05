C’est une sensation étrange à Tokyo, pas d’atmosphère de construction olympique: Arjun Lal

Il a fait la coupe olympique dans la ville même qui se prépare à accueillir la pièce maîtresse dans moins de trois mois, mais le rameur indien Arjun Lal Jat a déclaré que le buzz olympique manquait clairement à Tokyo alors qu’il luttait contre la menace omniprésente du COVID-19. . Les Jeux Olympiques s’ouvriront à Tokyo le 23 juillet mais Arjun a déclaré que les Jeux ne ressembleraient à aucune édition précédente s’ils se produisaient. «C’est moins de 80 jours pour les Jeux Olympiques mais c’est bizarre, il y a très peu d’ambiance olympique qui se crée. Les rues sont vides, pas de monde, très peu de véhicules, même si on nous dit qu’il y a un verrouillage en cours », a déclaré Arjun au PTI de Tokyo.« Je suis ravi de m’être qualifié pour les Jeux olympiques et je veux que les Jeux olympiques aient lieu, sinon tous nos des efforts de quatre ans seront vains. Mais si cela (les Jeux Olympiques) se produit, ce sera totalement différent. «

Lui et Arvind Singh ont réservé une place de quota dans l’épreuve des doubles de couple légers hommes après avoir terminé deuxième de la dernière course à la Sea Forest Waterway dans la baie de Tokyo vendredi.

Les deux rameurs s’entraînent ensemble à Pune dans une installation de l’armée. Ils ont remporté une médaille d’argent aux Championnats d’Asie 2019 en Corée du Sud.

Arjun, 24 ans, originaire du Rajasthan, a déclaré que les rameurs adhéraient aux protocoles stricts du COVID-19 et étaient menacés de disqualification en cas de non-respect.

« Les directives et les protocoles sont très stricts et nous devons les suivre, sinon nous serons disqualifiés », a-t-il déclaré.

«Les tests pour le COVID-19 ont commencé à l’aéroport à l’arrivée le 1er mai. Nous avons dû attendre le rapport à l’aéroport. Nous avons perdu beaucoup de temps là-bas, près de cinq heures. Après être arrivés à l’hôtel, nous avons subi trois tests depuis lors dans les six jours », a déclaré le Naib Subedar de l’armée indienne.

«Se mêler même à des coéquipiers n’était pas autorisé à l’hôtel et sur le lieu de compétition. Le port du masque était obligatoire en tout temps sauf pour manger, boire et pendant les entraînements et les compétitions.

«Nous avons été maintenus ensemble à un étage de l’hôtel, mais nous devons rester dans nos chambres. Nous sommes autorisés à quitter les chambres d’hôtel uniquement pour prendre les repas et pour aller à l’entraînement et aux compétitions. «

Les spectateurs internationaux ont été exclus des Jeux olympiques de Tokyo, qui ont dû être reportés l’année dernière en raison de la pandémie. Une décision sur l’autorisation ou non des spectateurs nationaux sera prise en juin.

La deuxième édition des playbooks publiés par les organisateurs mentionnait l’exigence de deux tests COVID-19 pour tous les participants aux Jeux avant leur vol vers le Japon, des tests quotidiens pour les athlètes et tous ceux qui se trouvent à proximité et une interdiction des transports en commun pour tous les participants pendant leur rester dans le pays.

Bien que tous les participants aient été encouragés à se faire vacciner contre le COVID-19, les manuels indiquent qu’il ne sera pas obligatoire de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Toutes les règles décrites dans les manuels s’appliqueront indépendamment du fait qu’un participant ait reçu le vaccin ou non.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici