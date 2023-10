« Je pense qu’il s’agit d’une capitulation », a déclaré le représentant. Ralph Normand (RS.C.), l’un des nombreux conservateurs qui ont averti McCarthy de ne pas accepter l’aide des démocrates pour éviter une fermeture.

En fin de compte, le financement de 45 jours qui est en passe de maintenir le gouvernement ouvert a été adopté avec plus de votes démocrates que républicains, dans une répétition du vote sur la dette du printemps qui a d’abord enflammé les opposants de McCarthy.

Le projet de loi a été terminé peu avant minuit vendredi. Mais McCarthy n’a dévoilé son intention d’adopter le projet de loi que près de 11 heures plus tard, après qu’un défilé chorégraphié de républicains ait pris le micro au cours d’une réunion privée de 90 minutes pour défendre précisément sa proposition.

Des dizaines de conservateurs ont fini par voter contre le projet de loi, qui a cédé sur leurs deux plus grandes priorités : les réductions des dépenses au-delà de l’accord sur la dette du printemps de McCarthy et les politiques frontalières d’extrême droite. Pourtant, McCarthy souhaitait que la vague de soutien en faveur de ce projet ressemble à une décision organique de ses membres, plutôt qu’à un ordre émanant de la direction.

Quelques heures plus tard, une majorité de républicains de la Chambre des représentants ont soutenu le type de projet de loi visant à éviter les fermetures que le républicain californien avait juré à plusieurs reprises qu’il était inacceptable. Le virage à 180 degrés de McCarthy pourrait bientôt menacer sa présidence, donnant aux conservateurs qui ont menacé d’essayer de l’éjecter suffisamment de matière pour agir.

« Vous ne pouvez pas former une coalition composée de plus de démocrates que de républicains dont vous êtes censé être le chef, et ne pas penser qu’il va y avoir des retombées sérieuses, sérieuses », a déclaré le représentant Matt Rosendale (Républicain du Mont.) dit. Il a confirmé qu’après le vote sur les dépenses de samedi, ils entameraient des discussions sur l’éviction du président.

Membre du Freedom Caucus Représentant Byron Donalds (R-Fla.) a reconnu que la présidence de McCarthy est « probablement » en danger, mais a ajouté : « Je n’aborde même pas ce sujet pour le moment. Il y a d’autres membres qui doivent décider s’ils veulent apporter cela ou non.

Représentant du président du House Freedom Caucus Scott Perry (R-Pa.) a déclaré qu’il ne s’attendait pas à un effort pour évincer McCarthy parce que les Républicains n’avaient « pas d’autre choix » que d’évoquer un budget propre après que les récalcitrants du GOP aient fait échouer le plan de leur propre parti.

Mais Perry – qui a lui-même perdu son influence auprès de certains membres plus conservateurs – ne s’est pas engagé à s’opposer à une éviction de McCarthy. Il a déclaré à POLITICO : « Le dossier doit être défendu. Nous écouterons donc les arguments.

Le plus grand antagoniste de McCarthy, Rep. Matt Gaetz (R-Fla.), n’a pas encore déclaré qu’il avait l’intention de forcer un vote pour éjecter l’orateur lors du vote de samedi.

« C’est quelque chose dont je discuterai avec mes collègues », a déclaré Gaetz, juste avant l’adoption du projet de loi.

Les républicains attendent et regardent le Floridian : beaucoup l’ont observé sur le sol essayant de parler sur le podium quelques minutes après que la représentante Stephanie Bice (R-Okla.), alliée de McCarthy, ait proposé d’ajourner la Chambre après l’adoption du projet de loi. Mais avant que Gaetz ne puisse parler, alors qu’il levait la main – Rep. Steve Womack (R-Ark.), un autre allié de McCarthy, qui contrôlait le terrain, a rapidement abatté le marteau.

Gaetz a déclaré peu de temps après à POLITICO qu’il aurait demandé un vote sur une motion d’ajournement, ce qui aurait pu maintenir la Chambre en session tout le week-end, plutôt que ce que beaucoup attendent qu’il tente : une motion pour expulser McCarthy.

Il n’y a pas d’unanimité au sein du Freedom Caucus, certains essayant de se démarquer du stratagème déployé récemment par Gaetz, qui n’est pas membre du groupe. Un républicain du bloc, qui a requis l’anonymat pour parler franchement, a estimé qu’il n’y avait pas « beaucoup de membres au-delà de Gaetz » qui parlaient de renvoyer l’orateur et a prédit que McCarthy sortirait finalement renforcé de la lutte contre les dépenses – pour l’instant.

McCarthy, quant à lui, s’est montré provocant : « Si quelqu’un veut présenter une motion contre moi, présentez-la. »

Il a entendu des avertissements clairs de son flanc droit pendant des semaines selon lesquels s’il comptait sur les démocrates de la Chambre pour maintenir le gouvernement ouvert, il serait probablement confronté à un vote forcé pour prendre son marteau. Gaetz a interrogé les démocrates cette semaine pour savoir s’ils le soutiendraient s’il agissait contre McCarthy – conversations signalé pour la première fois par POLITIQUE.

De l’autre côté de la conférence, certains alliés centristes de McCarthy ont entamé des discussions discrètes avec les démocrates sur la manière dont ils pourraient aider à sauver le président dans ce qui serait un vote d’éviction historique. (Cette décision a été tentée pour la dernière fois en 1910 et n’a jamais réussi.)

«Nous y sommes simplement préparés. Prenez-le de front, ne fuyez pas. Nous ferons de notre mieux pour le vaincre. Nous n’allons pas nous laisser bousculer par une poignée de personnes », a déclaré le représentant. Don Bacon (R-Neb.), un allié centriste de McCarthy.

Leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffriesqui a refusé de s’engager dans des hypothèses impliquant que son parti aiderait à sauver le marteau de McCarthy, a différé samedi lorsqu’on lui a demandé si l’orateur avait fait la bonne chose en présentant le projet de loi de dépenses bipartite.

« La Chambre, dirigée par les démocrates, a réussi à accomplir ce qu’il fallait au nom du peuple américain », a déclaré le démocrate de New York.

De nombreux alliés de l’orateur en ont assez de la menace qui pèse sur sa tête, affirmant qu’il est peut-être temps pour ces transfuges de s’incliner ou de se taire.

« Je ne pense pas qu’il ait perdu de la force. Mais si quelqu’un veut faire ça, venez. Je suis fatigué de parler de ce combat », a déclaré le président des règles. Tom Cole (R-Okla.). «Ils n’avaient pas de candidat la dernière fois, ils n’ont pas de candidat cette fois. Aucune des personnes qui voteraient contre lui n’a le courage de se présenter contre lui.

Certains s’empressent d’affirmer que l’échec des conservateurs lors du vote de samedi est dû aux pitreries des conservateurs.

Womack, qui avait supervisé le parquet, a ensuite réprimandé les ennemis de McCarthy au sein du parti : « C’est ce qui arrive quand vous ne pouvez pas obtenir un oui. »

Nicholas Wu a contribué.