Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclaré qu’il prendrait le Spoutnik V de fabrication russe ou un vaccin développé par la Chine s’ils étaient certifiés par un organisme de réglementation européen. La géopolitique ne devrait pas être le problème, a-t-il ajouté.

Kurz a été demandé par le journal allemand Welt am Sonntag s’il prendrait personnellement le Spoutnik V ou un vaccin fabriqué en Chine. Il a répondu: «Oui, si les vaccins sont approuvés en Europe.»

Les vaccins sont axés sur l’efficacité, la sécurité et la disponibilité, et non sur des luttes géopolitiques.

Le chancelier a ajouté que l’Autriche « absolument » essayez d’organiser la fabrication des vaccins russes et chinois dans le pays s’ils sont certifiés par le régulateur européen. «Il s’agit d’obtenir les vaccins les plus sûrs le plus rapidement possible, quel que soit leur auteur», il a dit.

Le voisin de l’Autriche, la Hongrie, a approuvé le Spoutnik V et un vaccin chinois fabriqué par Sinopharm pour une utilisation d’urgence le mois dernier. Bruxelles, cependant, décourage les États membres de l’UE d’autoriser les vaccins qui n’ont pas été certifiés par l’Agence européenne des médicaments.

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a exprimé l’espoir vendredi que le Spoutnik V serait certifié dans un proche avenir. «Ce sera une bonne nouvelle car nous sommes confrontés à une pénurie de vaccins», dit-il lors d’un voyage à Moscou.

L’Autriche a lancé sa campagne de vaccination en décembre et a jusqu’à présent approuvé l’utilisation des vaccins Pfizer / BioNTech, Moderna et AstraZeneca / Oxford.

En janvier, plusieurs pays de l’UE se sont plaints du fait que Pfizer n’atteignait pas ses objectifs d’expédition. La société basée aux États-Unis a déclaré que des problèmes avec le processus de fabrication auraient un impact sur la livraison de fin janvier à début février, et a promis de fournir «Une augmentation significative des doses» disponible pour les patients fin février et mars.

La France et l’Allemagne ont menacé la société anglo-suédoise AstraZeneca de sanctions le mois dernier si elle donnait la priorité à la Grande-Bretagne dans la distribution de son vaccin. La société a déclaré qu’elle devait réduire son plan de fabrication pour l’UE en raison de problèmes de production, mais a ensuite promis de fournir neuf millions de doses supplémentaires aux États membres du bloc.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était juste de rejeter les critiques de la Commission européenne sur l’achat de vaccins comme «Nationalisme vaccinal», Kurz a dit, «Vous devriez pouvoir tout remettre en question.» Il a fait valoir que les problèmes d’approvisionnement étaient principalement causés par « Rapidité de l’approbation [of vaccines] et les difficultés que rencontrent les fabricants avec la livraison.

Kurz a confirmé que l’Autriche assouplirait certaines de ses restrictions concernant Covid-19 le 8 février.

« Nous n’avons pas pris cette décision à la légère et nous procédons avec une extrême prudence », dit-il, ajoutant que «Notre politique d’ouverture prudente peut également conduire à une augmentation du nombre d’infections.»

La chancelière a déclaré que la pandémie avait un impact sur les pays par vagues, et le seul possible « Solution » est la vaccination.

