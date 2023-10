« C’est une question de survie », a déclaré Pavel Verkhniatskyi, associé directeur de COSA Intelligence Solutions à Kiev, car l’Ukraine ne peut compter que sur des dons de partenaires dont le soutien peut être interrompu par une seule élection.

Ouvrant l’événement, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré au public que des accords de coproduction étaient « déjà en cours de négociation avec nos partenaires » et qu’il avait établi un financement dans le budget national pour aider à financer ces collaborations. L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a également pris la parole lors de l’événement, tout comme le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

L’Ukraine est depuis longtemps un géant industriel, produisant des machines lourdes et des moteurs pour les navires de la marine russe et les hélicoptères militaires, ainsi que des véhicules blindés, des avions et des armes légères. Beaucoup de ces installations de production ont été endommagées pendant la guerre. Pourtant, les responsables ukrainiens se tournent vers les entreprises de défense occidentales pour obtenir des engagements qu’elles sont prêtes à investir et à construire en Ukraine avant même la fin des combats.

Deux entreprises européennes de défense ont déjà annoncé leur participation. Rheinmetall, un géant allemand de l’armement, a déclaré qu’il travaillerait avec la société d’armement nationale ukrainienne, Ukroboronprom, pour construire des chars et des véhicules blindés. La société britannique BAE a également annoncé l’ouverture d’un bureau à Kiev et envisage de fabriquer des canons de 105 mm en Ukraine.

La France fait partie des pays qui penchent en faveur de l’idée de la coproduction. Une vingtaine de chefs d’entreprise français ont accompagné le ministre des armées, Sébastien Lecornu, à Kiev, rejoignant les représentants de plus de 250 entreprises réparties aux États-Unis, en Europe et en Asie.

La Tchéquie a également inondé l’événement d’une importante délégation, reflétant l’approche globale du pays pour aider Kiev à repousser l’invasion russe. Les plus grandes entreprises de défense du pays, également connu sous le nom de République tchèque, emploient depuis des mois des travailleurs ukrainiens dans leurs usines, qui produisent des appareils de vision nocturne, des munitions et d’autres armes dans le cadre d’accords de coproduction avec des entreprises ukrainiennes. Un responsable tchèque présent à l’événement a déclaré que l’objectif était de transférer cette production en Ukraine le plus rapidement possible.

Tout cela fait partie d’un refrain plus large et de plus en plus répandu parmi les responsables ukrainiens, selon lequel « nous devrons devenir un Israël en Europe – autosuffisant mais avec l’aide d’autres pays », a déclaré Daniel Vajdich, président de Yorktown Solutions, qui défend les droits des citoyens ukrainiens. de l’Ukraine à Washington. Cet effort s’appuiera sur des accords de coproduction « qui développeront les capacités dans la région dans un premier temps, puis dans le pays lorsque cela sera possible ».

Les dirigeants de Kiev souhaitent que ce jour vienne le plus tôt possible, une urgence renforcée par les commentaires de plusieurs responsables occidentaux au cours des dernières semaines selon lesquels les armes s’épuisent et les alliés n’ont pas considérablement augmenté leurs chaînes de production pour répondre à la demande. .

« Nous ne pouvons pas continuer à donner à partir de nos propres stocks », a déclaré un responsable européen qui, comme d’autres cités dans cet article, a obtenu l’anonymat pour parler franchement d’une question politiquement sensible.

Le responsable a ajouté qu’il existe toujours un solide soutien public et politique en faveur du combat de l’Ukraine, mais que « nous avons tout donné pour ne pas mettre en danger notre propre sécurité ».

Après 18 mois de combats intenses à l’échelle industrielle, les stocks européens s’épuisent, même si l’espoir grandit que les pays puissent travailler ensemble pour trouver davantage de solutions, a déclaré un responsable de l’administration Biden.

« [Dwindling stockpiles are] c’est prévisible, compte tenu de l’ampleur de ce qui a été fourni à l’Ukraine », a déclaré le responsable. « Ce qui nous inquiéterait, c’est si nos partenaires ne faisaient rien. Mais il existe partout dans le monde une volonté de travailler ensemble et de consolider nos bases industrielles.

Cet empressement se heurte à la simple réalité du temps qu’il faut aux entreprises – et aux pays – pour injecter de l’argent dans les chaînes de production existantes et en créer de nouvelles.

L’agression russe et la modernisation militaire effrénée de la Chine ont conduit bon nombre des grands pays donateurs de l’Ukraine à examiner ce dont ils disposent et à se demander ce dont ils pourraient avoir besoin. Même si les capitales sont prêtes à soutenir les Ukrainiens en réduisant la machine militaire russe, elles s’inquiètent également de ce qui leur restera si leur propre souveraineté est remise en question.

« Après deux ans, nous devons maintenant avoir une autre discussion parce que nous ne pouvons pas donner, donner, donner et voir nos systèmes tomber en panne pour l’Ukraine », a récemment déclaré aux journalistes à Washington le général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace française. . «Il existe désormais une possibilité d’avoir des discussions entre l’Ukraine et [and] les entreprises et alors le financement sera une partie que la France pourrait bien sûr payer », pour aider à la production.

Aux troubles s’ajoute la récente déclaration de la Pologne selon laquelle elle suspendrait ses dons à l’Ukraine afin de renforcer ses propres capacités.

Un autre casse-tête pour Kiev est survenu ce week-end, lorsque le Congrès a finalement trouvé un accord pour financer temporairement le gouvernement américain, mais a supprimé des milliards de dollars de soutien à l’Ukraine pour l’aider à passer.

L’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine, qui finance la mise sous contrat de systèmes d’armes fabriqués aux États-Unis, est déjà à court d’argent. Le ministère de la Défense dispose encore d’armes d’une valeur de 5,4 milliards de dollars à envoyer en Ukraine, mais il manque rapidement d’argent pour reconstituer ses propres stocks, selon deux responsables américains proches des discussions.

De nombreuses questions subsistent quant à l’ampleur de la production de défense en Ukraine alors que les missiles russes et les drones iraniens continuent de cibler les infrastructures critiques, mais la guerre ne montre aucun signe de ralentissement, même si les pays partenaires s’inquiètent de ce qu’il leur reste à donner.

L’attitude à Kiev est qu’il n’y a pas d’autre choix que de trouver des entreprises pour les aider à le faire eux-mêmes.

« La priorité numéro un est que l’Ukraine soit autonome, car même si la guerre se termine aujourd’hui, l’Ukraine constituera un bouclier pour l’Europe contre de futures tentatives de la Russie », visant à s’emparer de territoires ou à déstabiliser l’Europe, a déclaré Verkhniatskyi de COSA Intelligence Solutions. «Cela va juste arriver. Les Russes resteront tout simplement russes pour toujours.»

Nahal Toosi à Washington et Laura Kayali à Paris ont contribué à ce rapport.