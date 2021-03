LOUISVILLE, KY – Le 13 mars 2020, Breonna Taylor a été tuée par balle à son domicile par des policiers qui ont enfoncé sa porte pour purger un mandat de perquisition.

Un an plus tard, sa mort et son nom continuent de susciter des appels au changement en ce qui concerne la police, le racisme systémique et une foule d’autres problèmes touchant les résidents de Louisville, du Kentucky et d’innombrables autres villes.

Des événements et des rallyes sont programmés ce week-end dans les grandes villes américaines, y compris New York, Washington et Atlanta – en l’honneur de la femme noire de 26 ans.

À Louisville, des centaines de personnes se sont rassemblées avant 13 heures samedi à Jefferson Square Park pour le rassemblement et la marche «Justice pour Breonna Taylor».

La mère de Taylor, Tamika Palmer, et d’autres membres de la famille dirigent le rassemblement, et se joignent à eux des conférenciers et des organisateurs communautaires.

«C’est une question de justice», a déclaré Sadiqa Reynolds, PDG de Louisville Urban League. « Il s’agit de notre pouvoir de changer ce monde pour nos enfants, pour ma fille. C’est ainsi que nous nous assurons qu’aucune autre personne ne meure aux mains de la police. »

Plus tard samedi après-midi, la Fondation Breonna Taylor parrainera un programme de distribution de repas dans le parc, et un centre commercial éphémère honorant les entreprises noires commémorera Taylor.

Les événements du week-end en l’honneur de Taylor se termineront dimanche par le «Brunch d’autonomisation du peuple», qui mettra en vedette de nombreux orateurs.

Le gouverneur du Kentucky Andy Beshear a publié un déclaration Samedi matin à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Taylor.

«Aujourd’hui, nous nous souvenons de Breonna Taylor, de sa perte tragique et inutile et de l’immense travail que nous avons devant nous», a déclaré Beshear. « Je ne comprendrai jamais le chagrin inimaginable de Tamika Palmer et d’autres membres de sa famille et de ses proches, mais je m’engage à écouter et à travailler avec les autres pour construire un Commonwealth plus équitable et plus juste pour chaque Kentuckien. »

Le bureau extérieur du FBI à Louisville faire une déclaration Samedi matin, il a déclaré qu’il « enquêtait activement sur tous les aspects de sa mort et continuera à travailler avec diligence jusqu’à ce que cette enquête soit terminée. »

Jefferson Square Park, qui a vu une série de manifestations l’été dernier à la suite de la mort de George Floyd et Breonna Taylor, obtiendra probablement un marqueur installé ce printemps, selon un communiqué de presse du bureau du maire Greg Fischer.

Le recto du marqueur mentionnera les «Manifestations pour la justice raciale de 2020» et comprendra le message suivant:

« Construit en 1978, Jefferson Square Park commémore les premiers intervenants tués dans l’exercice de leurs fonctions. En 2020, il est devenu un lieu de rassemblement pour ceux qui réclament justice pour Breonna Taylor, une femme noire tragiquement tuée par la police du métro de Louisville qui purgeait un mandat de perquisition. Des manifestants ont appelé cet espace «Injustice Square Park» et a organisé des manifestations qui ont attiré l’attention du monde entier. «

Vincent James, le chef de la construction communautaire de la ville, a déclaré que le marqueur « sera un rappel permanent des défis auxquels nous sommes confrontés, en tant que ville et nation, et du travail que nous faisons pour faire passer notre ville de la tragédie à la transformation. »

La semaine prochaine, la ville a déclaré qu’elle « travaillera également avec les familles pour retirer et stocker les objets commémoratifs laissés dans le parc ».