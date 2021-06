Il y avait encore plus de polémique sur la prise de genou par des joueurs mardi soir au stade Ferenc Szusza, où l’équipe de Hongrie est restée debout tandis que leurs adversaires faisaient le geste de soutenir la campagne Black Lives Matter, recevant des huées et des railleries de certains. de la foule.

Quelques jours après qu’une dispute politique a éclaté après une réponse similaire à la mise à genoux de l’Angleterre, le leader Orban, qui était autrefois un joueur professionnel et est connu pour son amour du jeu, a expliqué pourquoi il sympathisait avec les supporters qui ont hué et compris leurs raisons pour prendre leur position.

« Si nous regardons comment cela a émergé, nous voyons que cela a commencé dans les pays esclavagistes. Pour les pays qui ne l’étaient pas, nous ne pouvons pas aider », a déclaré le Premier ministre de longue date.

Les joueurs de la République d’Irlande ont été hués et raillés par certains supporters hongrois alors qu’ils se mettaient à genoux avant le coup d’envoi de leur match amical à Budapest. pic.twitter.com/15npHfKZcE – Sky Sports Football (@SkyFootball) 8 juin 2021

Alors que de nombreux supporters manquaient de respect, le capitaine de l’équipe hongroise Ádám Szalai et d’autres joueurs hongrois semblaient pointer du doigt le badge « respect » sur leurs maillots, témoignant de leur solidarité avec leurs adversaires. pic.twitter.com/0ANtSbfI3E – Anahita (آناهیتا) Asgharzadeh (@AnahitaTchr) 9 juin 2021

« Cela n’aide pas d’apporter ce fardeau moral historique sur un terrain de football. Cela ne les libère pas de celui-ci; ils doivent y faire face à la maison.

« Si vous êtes un invité dans un pays, alors comprenez sa culture. Ne provoquez pas les habitants, ne provoquez pas l’hôte si vous visitez en tant qu’invité.

« On ne peut pas interpréter ce geste d’une autre manière. Vu de notre culture, c’est une chose incompréhensible, une provocation.

« Les fans ont réagi comme les fans le font généralement s’ils sont provoqués. Ils ne choisissent pas toujours la manière la plus élégante de le faire, mais vous devez comprendre la cause. »

La Fédération hongroise de football a annoncé que l’équipe ne se mettra pas à genoux lors du tournoi, qui débute vendredi, dans le cadre de sa vision selon laquelle le « Les valeurs fondamentales du sport sont l’égalité des chances, le respect des coéquipiers et de l’adversaire. »

Ainsi, les fans hongrois se comportent de la même manière méprisable que les fans anglais à Wembley, la seule différence étant que les fans anglais ont hué leurs propres joueurs pour avoir pris le genou ! – FPLtickle (@FpLtickle) 9 juin 2021

L’Euro 2020 va être amusant ! – Andrew King (@AndrewKing1990) 8 juin 2021

« Le football est devenu le sport le plus populaire au monde car il appartient à tout le monde », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que sa campagne de longue date contre le racisme adhère aux règles de l’UEFA et de la FIFA qui, selon lui, n’autorisaient aucune politique aimable sur le terrain ou dans les stades.

« L’équipe nationale hongroise respecte non seulement les règles et normes internationales dans tous les cas, mais respecte également tout le monde, qu’il s’agisse d’un adversaire, d’un fan ou de toute autre personne. »

Des personnalités de premier plan du football ont continué à insister avec ferveur ces derniers jours sur le fait que le geste est purement conçu pour s’opposer au racisme, avec le manager anglais Gareth Southgate, le vainqueur de la Ligue des champions Rio Ferdinand et un large éventail d’experts approuvant longuement le concept.

« Le fait qu’il ait été hué est incompréhensible, vraiment » a déclaré le sélectionneur irlandais Stephen Kenny, dont l’équipe a fourni l’opposition finale à l’échauffement avant la campagne hongroise pour l’Euro 2020 lors d’un match nul 0-0.

« Cela doit être dommageable pour la Hongrie, avec les euros [partly taking place] en Hongrie.

Je ne savais pas que l’Irlande était une puissance coloniale de traite des esclaves – B (@brianymoran) 9 juin 2021

L’introduction de gestes politiques comme celui-ci a causé tant de divisions dans le football. Arrêtez-le maintenant et concentrez-vous sur le divertissement (et non sur la division) des fans qui paient leur salaire ! – Denis Mccarroll (@denboy372) 9 juin 2021

« C’est décevant et cela ne reflète pas vraiment bien la Hongrie, le soutien hongrois. Cela ne reflète pas bien.

« Nos joueurs voulaient le faire. C’est important. C’est une position importante et je les félicite d’avoir adopté cette position.

« Je pense que c’était la bonne décision. J’ai approché [the Football Association of Ireland’s international operations manager] Barry Gleeson et a dit que c’était quelque chose que nous voulions faire, prendre le genou – et je pense que c’est un message très important. »

L’attaquant irlandais Adam Idah, du club de Premier League Norwich, a déclaré qu’il l’avait trouvé « décevant » que le « tout le stade » avait hué.

« C’est pour une bonne cause, essayer d’arrêter le racisme », il ajouta. « C’est un signe pour expulser le racisme de la société et la réaction a été très décevante, pour être honnête. Nous ne nous attendions pas à ça. »